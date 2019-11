Novo visual com a marca da credibilidade

A nova versão “Regional News Mais!” vem oferecer uma proposta bem diferente das semanais, mais leve, arrojada e ousada, misturando as versões impressas e os artigos mais acessados no site e no facebook, numa pegada diferente, mas com profissionalismo de sempre.

Apesar de ser no papel, os registros do Regional News Mais! vão se aproximar da realidade virtual e dinâmica que a internet oferece, com a possibilidade de ser tocada e lida por todos, em especial pelas pessoas mais idosas, acostumadas com os textos mais sérios do jornal semanal.

A ideia é oferecer diversão, ser ousado, porém com a tradição que faz do Regional News um dos meios de comunicação mais lidos e lembrados da região. Não à toa, são 27 anos de muito trabalho, dedicação e respeito aos leitores, patrocinadores, colaboradores e parceiros.

A novidade remete a uma repaginada na estrutura editorial porque acreditamos e o povo regional merece ter um produto qualificado em mãos para uma boa leitura.

Quase três décadas depois de muitas notícias escritas de forma séria seguindo a linha de grandes jornais de circulação nacional, esse formato tende a ser mais descontraído e audacioso. A edição, além de divulgar acontecimentos pontuais, completará resumirá as informações editadas nas edições semanais publicadas durante o mês que passou.

O tempo investido vai dobrar, mas temos certeza que a satisfação e o sucesso serão naturais. O leitor terá a sua disposição um conteúdo exclusivo que só o Regional News tem, com o mesmo profissionalismo e dinamismo de sempre, mas com linguagem simples, direta e com uma redação leve gostosa de ler.

A primeira edição desse projeto em tamanho tabloide começa sua história na sexta-feira, 29, com variedade de assuntos e temas, chegará ao público ao final de cada mês como uma 5ª publicação com a cara de quem gosta do sucesso. Boa leitura a todos!