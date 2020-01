Novo salário mínimo de R$ 1.045 começa a vigorar em 1º de fevereiro

O novo salário mínimo de R$ 1.045 definido pelo governo, começa a vigorar no sábado, 1º. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 31. De acordo com a MP, o valor diário do salário mínimo ficará em R$ 34,83; e o valor por hora, em R$ 4,75.