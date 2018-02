Novo UP TSI 2018 vem cheio de novidades

Exterior

As mudanças se aplicam a todos os modelos, mas é na versão turbinada, TSI, que os detalhes se destacam. O novo para-choque foi redesenhado, a grade é pintada em preto brilhante e os faróis também receberam um novo design. E agora há um friso vermelho logo abaixo do capô exclusivo na versão turbo. Na lateral, o retrovisor é pintado em preto brilhante e possui repetidor de seta integrado, a coluna central também é preta e há a inscrição “TSI” identificando a versão turbo. O modelo conta ainda com maçanetas na cor do carro.

Na traseira o Up mantém o mesmo formato da lanterna, porém seu design foi refeito e agora conta com frisos pretos no interior dando um aspecto mais moderno. A tampa na versão turbinada continua diferenciada das demais sendo pintada na cor preta. O para-choque traseiro tem um novo formato e conta com o sensor de estacionamento nas versões mais caras.

Interior

Na parte interna as mudanças são ainda mais evidentes na linha 2018. As versões mais caras contam com soleiras nas portas personalizadas na cor prata e preto. O volante é novo, e é o mesmo usado no Golf, conta com comandos multifuncionais e ajuste de altura. Na versão ‘TSI’ o revestimento do volante é em couro e possui ainda detalhes em preto brilhante. O quadro de instrumentos foi mudado e segue o mesmo design usado no Novo Fusca, possui conta-giros, velocímetro analógico, computador de bordo e marcador de combustível.

O console central foi totalmente redesenhado e agora possui um acabamento todo em preto brilhante e um formato mais moderno e sofisticado.

Na linha 2018 o Up apresenta uma novidade, o “Composition Phone”, um suporte no centro do console, logo acima do painel central para o motorista fixar seu smartphone e conecta-lo ao carro. Através do aplicativo é possível ter acesso as principais informações do computador de bordo, e ainda funções multimídia. Conta também com uma entrada USB para fazer o carregamento do telefone. Outra novidade, presente apenas nas versões mais caras, é um filete iluminado em LED existente em toda extensão do painel do carro.

Os bancos continuam os mesmos e os dianteiros são inteiriços. Contam com um revestimento exclusivo para cada versão e possuem ajuste milimétrico de altura.

Desempenho

A motorização continua a mesma das versões anteriores, o que não é um problema. Afinal o principal diferencial do Up para os demais carros nessa categoria é exatamente o desempenho dos motores. Tanto as versões aspiradas quanto turbinadas são oferecidas com motor de 1.0 litro e 3 cilindros, com 82 cv e 105 cv, respectivamente. Esses motores tem desempenho semelhante e até superior quando comparados a carros de outras categorias e são nota “A” em economia.

Versões

– Take Up: A partir de R$ 38.740,00

Banco do motorista com ajuste de altura, chave tipo canivete, fixação de cadeirinha Isofix e limpador e desembaçador do vidro traseiro. Opcionalmente, há um pacote com vidros e travas elétricos, direção elétrica e ar-condicionado.

– Move Up: A partir de R$ 50.270,00

Mesmos itens da Take, mais ar-condicionado, direção elétrica, vidros, travas e retrovisores elétricos, computador de bordo, volante com regulagem de altura, sensor de estacionamento, alarme, maçanetas e retrovisores na cor do veículo, faróis de neblina, rodas de liga leve de 14 polegadas, volante multifuncional, rádio com entrada USB e Bluetooth e suporte para celular. Não há opcionais quando o motor é aspirado.

– Move Up TSI: A partir de R$ 55.700,00

Mesmos itens da versão aspirada, mais controle de tração, iluminação ambiente, para-choque com aplique em preto brilhante e tampa do porta-malas em preto. Como opcional, há o sistema de som Composition Phone, que utiliza o smartphone do usuário para exibir conteúdo.

– Cross Up: A partir de R$ 58.730,00

Mesmos itens do Move Up TSI, mais rack de teto, acabamento de para-choque prateado, sensores de luz e chuva e rodas de liga leve de 15 polegadas. O som Composition Phone é opcional, assim com revestimento dos bancos em couro.

Ficha Técnica UP TSI (turbo)

Motor: 1.0 litro, 3 cilindros em linha, transversal, comando de válvulas duplo no cabeçote, injeção direta, turbocompressor, resfriador de ar

Taxa de compressão: 10,5:1

Potência máxima: 101 cv (G) e 105 cv (E) @ 5.000 rpm

Torque máximo: 16,8 kgfm @ 1.500 rpm (E)

Transmissão: manual de 5 marchas

Tração: dianteira

Freios: dianteira a disco ventilado e traseira a tambor

Antitravamento: ABS com EBD

Direção: Elétrica

Suspensão: dianteira independente McPherson e traseira com eixo de torção

Pneus: 185/60 R 15

Dimensões: 3,64 cm de comprimento 1,64 cm de largura 1,50 cm de altura 2,42 cm de entre-eixos

Tanque de combustível: 50 litros

Porta-malas: 285 litros

Peso em ordem de marcha: 951 kg

Velocidade máxima: 183 km/h (G) e 184 km/h (E)

Aceleração de 0 a 100 km/h: 9,3 s (G) e 9,1 s (E)

Consumo UP TSI (turbo)