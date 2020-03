Novo Tracker 2021 é na Chevrolet Absoluta

Com versões a pronta entrega a partir de R$ 82.000,00, os modelos têm motorização turbo. A versão top de linha será vendida por R$ 112.000,00. Os preços são válidos na cor Azul Eclipse. Na pintura Branco Summit tem um acréscimo de R$ 750,00, e as demais cores tem um acréscimo de R$ 1.600,00.

Dentre as novidades que cercam o lançamento do SUV, veículo utilitário esportivo, o Novo Tracker conta com uma versão para PcD, Pessoas com Deficiência, disponibilizando para o segmento, um produto com toda a tecnologia, desempenho e performance deste novo SUV.

Na versão com preço exclusivo para PCD, com isenção de IPI e ICMS, o Novo Tracker fica em R$ 56.877,00. As primeiras unidades vêm com um pacote promocional, com itens estéticos. Os veículos para PCD, com isenção total de IPI e ICMS, tem adicionalmente isenção de IPVA.

A Chevrolet Absoluta terá disponível o Novo Tracker 2021 para Test Drive, com agendamento prévio em suas unidades de Caieiras (Rodovia Tancredo de Almeida Neves, 3007) e de Franco da Rocha (Estrada do Governo, 881).

Pronta entrega

A Absoluta Caieiras e Franco da Rocha informa que tem disponível o Novo Tracker 2021 com veículos a pronta entrega.

Até o fim de março, a concessionária oferecerá toda linha 2020 do Onix e Onix Plus com preço de 2019, além de desconto de R$ 10.000 para a compra da Spin, com seu carro na troca. Já a Tracker 2019 será comercializada com descontos de até R$ 16.000.

Serviço Chevrolet

A Chevrolet Absoluta ampliou suas atividades em Caieiras e além do comércio de compra e venda de veículos, conta com toda parte de serviços e peças, para você poder cuidar do seu Chevrolet, com todo o conforto e segurança. A estrutura é capaz de atender a demanda não apenas de Caieiras, mas de cidades próximas.

Com técnicos treinados e especializados, amplo estoque de peças genuínas e acessórios, os veículos Chevrolet da região, tem agora esta nova unidade, onde podem ser atendidos, desde uma simples troca de óleo, ou troca de pneus, a serviços de revisão, manutenção preventiva ou serviços de mecânica mais complexos.