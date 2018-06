Novo Tiguan Allspace chega no fim de maio nas concessionárias

O Tiguan Allspace está em sua segunda geração. Segundo a montadora, o carro começa a chegar às concessionárias no fim de maio em três versões de acabamento e com duas opções de motorização TSI, que combinam injeção direta de combustível e sobrealimentação por turbocompressor para entregar alto desempenho, baixo consumo de combustível e prazer ao dirigir. Pela primeira vez na história, o Tiguan Allspace contará com motor 1.4 TSI Total Flex.

Outra grande novidade é o retorno da grife “R-Line” ao segmento, com equipamentos exclusivos, design diferenciado e ainda mais esportividade e sofisticação. O Tiguan Allspace R-Line 350 TSI traz o motor 2.0 TSI com 220 cv – mesmo motor do Golf GTI – associado à inédita transmissão DSG de 7 marchas.

Preços e versões

Novo Tiguan Allspace – R$ 124.990

Novo Tiguan Allspace Confortiline – R$ 149.990

Novo Tiguan Allspace R-Line – 179.990

Design e visual do novo Tiguan

O estilo visual do Tiguan segue os padrões definidos como identidade da marca e procura destacar-se com novas linhas horizontais nas laterais e para-choques reformulados que conferem uma impressão mais arrojada ao conjunto.

Na verdade, em proporções, só ficou o nome da primeira geração. Isso porque o Tiguan Allspace é mais comprido, mais largo, mais baixo e traz maior distância entre-eixos. Ou seja: é uma atitude completamente diferente, com mais espaço interno para passageiros e bagagens, sem abrir mão da excelente dirigibilidade proporcionada por um Volkswagen. Benefícios da Estratégia Modular MQB.

O Tiguan Allspace tem 4.701 mm de comprimento, isto é: 274 mm a mais do que o modelo da primeira geração. A largura é de 1.839 mm (+ 30 mm) e a distância entre-eixos é de 2.790 (acréscimo de 185 mm). Trata-se da maior distância entre-eixos da categoria. A altura agora é de 1.658 mm (menos 7 mm). As medidas são as mesmas em todas as versões.

Motor e potência

O Tiguan Allspace é equipado nas versões 250 TSI e Comfortline 250 TSI com o motor 1.4l TSI Total Flex. O propulsor desenvolve potência de 150 cv (etanol e gasolina) a 5.000 rpm. Seu torque máximo, de 250 Nm (25,5 kgfm), surge já a apenas 1.400 rpm e se mantém até 3.500 rpm, independentemente da mistura de combustível.

As versões 250 TSI e Comfortline 250 TSI utilizam a transmissão DQ250, com seis marchas, imersa em óleo, reconhecida pela sua eficiência e durabilidade.

A duas versões tem aceleração de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos e velocidade máxima de 198 km/h, independentemente do combustível utilizado. Os números são considerados excelentes para modelos que têm pequena diferença de peso: 1.562 kg (250 TSI com cinco lugares) e 1.598 kg (Comfortline 250 TSI com sete lugares).

O Tiguan Allspace R-Line 350 TSI traz sob o capô o mesmo motor do Golf GTI: 2.0 TSI com potência de 220 cv e 350 Nm (35,7 kgfm) de torque.

Conectividade em todas as versões

Todas as versões do Tiguan Allspace são equipadas de série com sistema Discover Media, que permite conectividade avançada com os smartphones por meio do App-Connect (Android Auto, Apple CarPlay e Mirrorlink). Com tela colorida sensível ao toque (touchscreen) de 8 polegadas com sensor de aproximação, oferece ampla interatividade, com várias opções de informação e entretenimento, além de visual moderno e tecnológico. Permite conexão Bluetooth para até dois celulares e possui três entradas USB.

As novidades englobam recursos de comando de voz e navegação integrados, que se destacam pela facilidade de uso e interatividade com o painel de instrumentos, possibilitando uma condução mais segura e confortável. Fotos, vídeos e músicas em diversos formatos são alguns exemplos de mídias que podem ser “lidas”.

O Discover Media inclui sistema de navegação via satélite e o sistema Think Blue Trainer, que auxilia na condução mais econômica, dando dicas ao motorista.

Itens de série e opcionais disponíveis

“ESC” – Controle eletrônico de estabilidade com “ASR” – controle de tração

“Park Pilot” – Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

“Piloto automático” – Controle automático de velocidade

2 airbags frontais com desativação do lado do passageiro

2 airbags laterais nos bancos dianteiros e 2 airbags de cortina

8 alto-falantes

Antena diversity

Aplicações decorativas internas “Titanium Silver”

Apoios de cabeça dianteiros

Apoios de cabeça traseiros

Ar-condicionado “Climatronic” de 3 zonas

Banco traseiro rebatível

Bancos dianteiros com ajuste manual de altura

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos

Comando de voz

Computador de bordo com display multifuncional

Descanso de braço dianteiro

Detector de fadiga

Direção elétrica

Entrada para 2 SD-Cards, conexão USB (3) + Aux-In (1)

Espelho retrovisor interno com antiofuscamento automático (eletrocrômico)

Espelhos retrovisores externos elétricamente ajustáveis, rebatíveis, aquecíveis e função “Tilt down”

Faróis de neblina

Faróis Halógenos

Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX®

Freio de estacionamento eletrônico

Iluminação do porta-malas

Indicador de perda da pressão dos pneus

Lanterna traseira de neblina

Logotipo “TSI”

Luz de leitura na frente

Manopla da alavanca de transmissão em couro

Media Control

Motor 1.4 TSI

Pacote Standard Allspace

Parafusos da roda com dispositivo antifurto

Pneus 215/65 R17

Revestimento dos bancos em Tecido “Rhombus”, preto

Roda sobressalente compacta 18″

Rodas de liga leve 17″ “Tulsa”

Sensor de chuva

Sistema de alarme com comando remoto

Sistema de navegação

Sistema infotainment “Discover Media”, com rádio, tela touchscreen de 8.0″, App-Connect, comando de voz e Bluetooth

Tomada de 12V no console central traseiro

Transmissão automática DSG de 6 velocidades com função Tiptronic

Travamento elétrico das portas

Volante multifuncional em couro com comandos do rádio, computador de bordo, piloto automático e “shift paddles”

Ficha Técnica do VW Tiguan AllSpace R-Line

Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 1.984 cm3, 16 válvulas, duplo comando variável, turbo, injeção direta e indireta multiponto, gasolina

Potência/torque: 220 cv a 4.300; Torque: 35,7 kgfm a 1.600 rpm

Transmissão: automatizada de dupla embreagem e 7 marchas, tração integral

Suspensão: independente McPherson na dianteira e independente multibraços na traseira

Rodas e pneus: alumínio aro 19″ com pneus 255/45 R19

Freios: discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira, com ABS e ESP

Peso: 1.785 kg em ordem de marcha

Dimensões: comprimento 4.705 mm, largura 1.859 mm, altura 1.658 mm, entre-eixos 2.790 mm

Capacidades: tanque 60 litros, porta-malas 686 litros