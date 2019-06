Novo Subaru XV chega com evoluções de design e ainda mais conforto, segurança e tecnologia

Versões e Itens de Série

SUBARU XV “L” – Versão de entrada e preço sugerido de R$ 114.990,00.

Esta versão oferece uma experiência única aos seus ocupantes, graças às amplas dimensões, utilização de materiais selecionados e uma completa lista de equipamentos de série, composta por itens como:

– Airbags (duplo dianteiro, joelhos, lateral do tipo cortina e laterais nos bancos dianteiros);

– Ar-condicionado automático Dual Zone com filtro anti-pólen;

– Sistema de entretenimento com tela touchscreen de 8”, com entradas USB e Auxiliar, viva-voz integrado e compatível com Android Auto e Apple CarPlay;

– Sistema de som com seis alto-falantes;

– Sistema X-Mode;

– Freio de estacionamento eletrônico;

– Controle de Descida (HDC);

– Controle Eletrônico de Estabilidade;

– Controle Eletrônico de Tração;

– Sistema de Distribuição Eletrônica de Frenagem;

– Câmera traseira para auxilio em marcha a ré;

– Assistente de partida em aclive (Hill Start Assist);

– Acendimento automático dos faróis;

– Sensor de chuva;

– Tecnologia de Direção de Faróis Responsivos (Steering Responsive Headlights);

– Sistema de Controle de Velocidade de Cruzeiro;

– Volante de direção multifunção e com ajuste de altura e profundidade;

– Revestimentos dos bancos em tecido na cor Cinza Carvão;

– Manopla do câmbio e volante revestidos em couro com costura laranja;

– Fixação de cadeiras para crianças do tipo ISOFIX;

– Computador de bordo;

– Encosto dos bancos traseiros rebatíveis 60/40;

– Rodas de alumínio de 18 polegadas;

– Faróis dianteiros e lanternas traseiras em LEDs;

– Duas tomadas 12V para conexão de acessórios;

– Console central com porta-copos e descanso de braço;

Novo SUBARU XV “S” – Versão topo de gama e valor de tabela de R$ 123.000,00.

Além dos itens citados anteriormente, essa versão também inclui como equipamentos de série:

– Teto solar elétrico com abertura por deslizamento ou inclinação;

– Banco revestido em couro com costura laranja;

– Banco do motorista com ajustes elétricos de altura, profundidade e do encosto;

– Detector de Pontos Cegos (Blind Spot Detection);

– Assistente de Luz Alta (High Bean Assist)

Ambas contam com uma ampla e completa lista de equipamentos de série e estão equipadas uma evolução do motor Boxer 2.0 litros 16 válvulas, 12 kg mais leve que a versão utilizada pela edição anterior desse modelo e que conta com os benefícios de um avançado sistema de injeção direta de combustível. Esse propulsor atinge a potência máxima de 156 cv de potência a 6.000 rpm e gera torque de 20 kgf.m a 4.000 rpm.

O Novo SUBARU XV conta ainda com câmbio automático Lineartronic de sete velocidades e sistema de tração integral Subaru Symmetrical All-Wheel Drive, que é sinônimo de segurança, performance e dirigibilidade nos mais variados tipos de piso e condição de rodagem.

Exterior

Durante o desenvolvimento do desenho externo do Novo SUBARU XV, a equipe de designers da marca procurou realçar as principais virtudes dos modelos SUBARU, tais como: excelente visibilidade, amplo espaço interno, robustez, performance e elevado nível de segurança, sem que isso representasse abrir mão de um design urbano e elegante.

O modelo está disponível em quatro opões de cores externas: Cyrstal White Pearl, Crystal Black Silica, Ice Silver Metallic e Dark Gray Metallic.

Na parte frontal, a grade hexagonal e os faróis que lembram os olhos de um falcão são elementos de design que reforçam a identidade singular dos veículos SUBARU.



Ainda na dianteira, destaque para a combinação entre as linhas afiadas e a aparência esportiva, com a robustez destacada pela adoção de tons pretos na parte inferior do para-choque frontal, que também protege essa peça e os faróis de neblina de eventuais detritos.

Na lateral, os traços destacam as características típicas de um modelo SUV. A elevada linha de cintura, que percorre todo o comprimento do modelo, e os traços fluídos do teto expressam dinamismo.

Já os para-choques, as novas rodas exclusivas de liga leve de 18 polegadas e os para-lamas, com acabamentos em tons foscos, retratam a esportividade e a robustez dos modelos equipados com sistema de tração integral, como o Novo SUBARU XV.

O desenho das lanternas traseiras reforça a modernidade do Novo SUBARU XV: elas têm formato geométrico, assinatura em LEDs e, assim como os faróis, são produzidas em material translúcido e plenamente integradas às formas da carroceria.



Na parte superior da tampa do porta-malas, conectado à janela traseira, está instalado um novo aerofólio, conferindo ainda esportividade ao modelo.

A utilização da nova Plataforma Global Subaru para o desenvolvimento do Novo SUBARU XV, possibilitou um aumento no espaço interno, tanto para ocupantes como, também, para acomodação de bagagens no porta-malas, quando comparada com a geração anterior.

Um exemplo disso é o entre-eixos, que cresceu 30 mm em relação ao modelo anterior, passando para 2.665 mm, e a largura total, que agora é de 1.800 mm (+ 20 mm em relação ao modelo vendido antes), o que contribui para que os ocupantes desse lançamento contem com um interior espaçoso e confortável.

Interior

O interior do Novo SUBARU XV conta com um desenho que reforça o elevado nível dos materiais selecionados e transmite aos ocupantes a qualidade elevada presente neste lançamento.

Desde a sua concepção, os designers se concentraram no desenvolvimento de um habitáculo refinado e que equilibre, as qualidades táteis com as sensações emocionais criadas pelo uso de materiais como couro, metal e tecido. O painel de instrumentos apresenta linhas arrojadas, que conferem dinamismo e versatilidade, além de contribuírem para o amplo espaço interno.

O motorista conta com um posto de condução que ressalta o prazer de dirigir, com assentos ergonômicos que “seguram” o condutor nas curvas, ajustes de altura e inclinação, além de serem revestidos de couro.

Todos os comandos do veículo foram instalados de forma estratégica, que facilita o acionamento, evitando, por exemplo, que o condutor desvie a atenção da condução acionando os controles localizados no volante ou na intuitiva Central de Entretenimento com tela sensível de toque (touchscreen) de 8 polegadas e conectividade Android Auto e Apple CarPlay.

Motor e Câmbio

O Novo SUBARU XV chega ao mercado brasileiro com uma variação do moderno motor Boxer 2.0 litros 16 válvulas, que conta com mais de 80% de peças novas e é 12 kg mais leve em relação ao que equipava a versão anterior desse modelo, além de se beneficiar do avançado sistema de injeção direta de combustível.

Com essas evoluções mecânicas, o motor Boxer 2.0 utilizado pelo Novo SUBARU XV ficou ainda mais leve e silencioso, além de apresentar baixíssimos níveis de vibrações, além de estar em sintonia com a estratégia da CAOA, importadora oficial dos modelos SUBARU para o Brasil, em oferecer veículos com elevado nível de eficiência energética no País, garantindo desempenho e economia de combustível, além de baixas emissões de CO2.

Este motor está acoplado a uma caixa de câmbio automática de sete velocidades, batizada de Lineartronic. Esse câmbio, que a exemplo do motor teve uma redução de quase 8 kg à versão utilizada anteriormente, proporciona uma troca suave de marchas, priorizando o conforto, sem abrir mão do desempenho, levando em consideração parâmetros como: carga do motor, rotações do motor e as condições de rodagem.

Equipado com esse conjunto motor e câmbio, o Novo SUBARU XV atinge a potência máxima de 156 cv de potência a 6.000 rpm e gera torque de 20 kgf.m a 4.000 rpm, garantindo força ao Novo SUBARU XV já a partir de rotações mais baixas. A engenharia inovadora da SUBARU produz equilíbrio entre a precisão da direção, proteção do ocupante e a paixão por dirigir. O conceito de Controle Dinâmico de Chassi da SUBARU amplia os benefícios do centro de gravidade mais baixo e a estabilidade do Symmetrical All-Wheel Drive a praticamente todas as dimensões de desempenho do Novo SUBARU XV. Desde a introdução do Symmetrical All-Wheel Drive (SAWD), em 1972, a SUBARU vem melhorando sua tecnologia de maneira contínua para atender às necessidades crescentes dos condutores mais exigentes em todo o mundo. Cada SUBARU é criado para aproveitar ao máximo o controle e a estabilidade proporcionados pela tecnologia SAWD. A potência se distribui pelas quatro rodas de maneira simples e direta, para um equilíbrio perfeito e natural, o que proporciona uma experiência única de controle.

Tecnologia a favor da Segurança

A tecnologia é um dos principais aliados da SUBARU no que se refere à segurança dos ocupantes. O Novo SUBARU XV sintetiza a preocupação da marca durante a concepção de veículos que possuam inovações para a prevenção de acidentes (segurança ativa) e que, em caso de colisões, assegure a integridade de todos os ocupantes (segurança passiva). Por esse motivo, a carroceria do novo SUBARU XV é moldada com aços de diferentes composições e espessuras, uma estrutura que, além de ser mais leve, oferece maior dissipação de energia em uma possível colisão.

Em caso de impacto frontal, o conjunto formado pelo motor e câmbio é programado para se deslocar para baixo do veículo, impedindo que os componentes invadam a cabine. Visando a ampliar os já elevados níveis de segurança dos ocupantes do novo modelo da SUBARU, a equipe de engenharia da marca reforçou a robustez de diversos pontos da carroceria utilizando aço de altíssima resistência.

O SUBARU XV possui barras de proteção nas portas, cinto de segurança de três pontos nos bancos dianteiros e traseiros e encostos de cabeça para todos os ocupantes, formando um completo conjunto de segurança passiva. Além disso, o modelo conta com sete airbags de série, garantindo a máxima segurança em colisões frontais e laterais: são dois airbags frontais, dois laterais, dois duplos de cortina e um de joelho.