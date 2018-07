Novo Spin Activ chega com mudanças pontuais

A minivan de proposta aventureira chega completamente atualizado por fora e por dentro, o que inclui também melhorias na parte mecânica. Tudo para adequá-lo às novas demandas do consumidor que busca um veículo multifuncional cheio de estilo, com posição elevada de guiar, mais sofisticado e esportivo.

Em relação a versatilidade, destaque para a segunda fileira de bancos deslizante. Por ser montado sobre trilhos, a peça pode ser movimentada para frente ou para trás, ampliando o espaço para as pernas dos ocupantes ou para carga.

Outra e talvez a melhor novidade é o lançamento da configuração de sete lugares, denominada Activ7, que assume o posto de versão topo de linha da gama.

Preços e versões da Spin

Chevrolet Spin LS – R$ 63.990,00

Chevrolet Spin LT – R$ 68.890,00

Chevrolet Spin LTZ – R$ R$ 78.490,00

Chevrolet Activ7 – R$ 83.490,00

Desenho mais atraente para quem valoriza estilo de vida

O design é o que mais chama atenção do Novo Spin Activ. Com evoluções perceptíveis de todos os ângulos e em sintonia com a nova família de crossovers, na parte frontal, o capô ganha maior inclinação, privilegiando também a aerodinâmica. Os faróis mais afilados, com máscara negra e luz de condução diurna em LED ajudam a criar um aspecto tecnológico, em harmonia com os inéditos contornos do para-choque.

Com destaque para a moldura em Dark Chrome da nova grade, a lateral do Novo Spin também tem novos elementos estéticos e funcionais nas portas, soleira, para-lamas e rodas com acabamento exclusivo de 16”. O conjunto ressalta a percepção de que o veículo está melhor dimensionado, mais atlético e encorpado.

A parte de trás foi modificada de cima até embaixo. O carro agora traz um aerofólio esculpido na parte superior da tampa, que ganhou janela com contornos mais envolventes, nicho central para a fixação da placa e lanternas mais alongadas e bipartidas, como na maioria dos utilitários esportivos.

Uma grande mudança estética é observada no estepe, antes fixado na parte externa da tampa, e agora deslocado para a região do assoalho, sob o porta-malas, melhorando o acesso ao compartimento e a visibilidade traseira.

Tem novidade até no teto: um rack exclusivo em forma de “U”, que pode receber barras transversais para o transporte de pranchas ou bicicletas, por exemplo.

“O Chevrolet Spin sempre mesclou características de vários segmentos para atender consumidores com necessidades diversas. O Novo Spin Activ segue este mesmo princípio, porém agora com estilo mais próximo ao de SUVs urbanos e sem abrir mão de sua maior virtude: o amplo espaço interno”, explica Carlos Zarlenga, presidente da GM Mercosul.

Para quem gosta de variar nas cores, o Novo Spin Activ estreia em seis opções para a carroceria: Preto Ouro Negro, Branca Summit, Prata Switchblade, Cinza Satin Steel e Azul Old Blue Eyes, além do inédito Amarelo Stone.

Mudanças no banco e opção de sete lugares

Se o amplo espaço já era o maior diferencial do Spin Activ frente a concorrentes na mesma faixa de preço, o novo modelo vai além ao acrescentar refinamento, conforto, segurança, conectividade e, principalmente, versatilidade à fórmula.

Para conseguir isso, o carro passou por mudanças e estreia com a segunda fileira de bancos corrediço. Por ser montado sobre trilhos, a peça pode ser movimentada 50 milímetros para frente ou 60 milímetros para trás no intuito de redistribuir melhor os espaços conforme a necessidade do usuário. Além dos trilhos, os bancos receberam espumas de diferentes densidades para melhor acomodação e conforto dos passageiros.

Para maior segurança, está sendo acrescentado à linha 2019 pontos de ancoragem para cadeirinhas infantil do tipo Isofix e Top Tether além do quinto apoio de cabeça e cinto de segurança de três pontos no assento central.

Outra novidade é a opção da terceira fileira de bancos para a versão aventureira do Spin, denominada Activ7, em referência ao número máximo de ocupantes que o veículo pode transportar. Os dois assentos extras podem ser rebatidos para ampliar o volume de carga.

“Não existe outro aventureiro com as características de modularidade, eficiência energética e conteúdo do Novo Spin Activ na sua faixa de preço. Apesar deste forte aspecto racional do modelo da Chevrolet, o aspecto emocional será preponderante como decisor de compra a partir desta nova geração”, projeta Carlos Zarlenga.

A Activ7 conviverá com a tradicional configuração de cinco lugares e porta-malas de 710 litros – pode chegar 756 litros com a fileira central de bancos toda avançada, quase o dobro da capacidade ante alguns rivais.

Interior mais refinado e equipado

Não foi só por fora que o Spin teve melhorias. Por dentro, o carro recebeu a aplicação de materiais nobres e soluções tecnológicas de veículos de categoria superior. O design dos painéis e consoles do Novo Spin Activ trazem maior refinamento e combinam diferentes texturas e cores que se estendem ainda aos revestimentos premium dos assentos com costura pespontada em tom vibrante.

Com maior quantidade de mostradores e novo computador de bordo, o quadro de instrumentos, por exemplo, passa a ser semelhante ao do Chevrolet Tracker. Saídas do ar-condicionado, porta-luvas, moldura da central multimídia e comandos como o dos vidros, travas e retrovisores elétricos foram atualizados pensando também na ergonomia.

A versão Activ sempre se apresentou competitiva em relação a itens de comodidade, oferecendo de série os equipamentos mais valorizados pelo consumidor, como direção com assistência elétrica, controle de velocidade de cruzeiro e sensor de estacionamento traseiro.

O modelo também se sobressai quanto a conectividade, com o multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay além do sistema de telemática avançada OnStar, que agora é capaz de alertar o usuário para o não esquecimento de objetos e pessoas nos bancos traseiros do carro, semelhante ao sistema do Chevrolet Equinox.

Na linha 2019, o Novo Spin soma ainda comodidades como a câmera de ré com linhas guias, acionamento automático do limpador de para-brisa, acendimento automático e ajuste de altura dos faróis, além de repetidor de seta nas laterais do veículo.

Melhor desempenho com motor Flex 1.8 ECO

O Novo Spin Activ vem equipado com motor Flex 1.8 ECO de até 111 cavalos de potência e 17,7 kgfm de torque e transmissão automática de seis marchas. A nova calibração feita agora em 2019 deixou as trocas de marcha mais lineares e quase imperceptíveis, aproveitando ao máximo o alto torque do motor.

O Spin Activ7 acelera de 0 a 100 km/h em até 11,3 segundos e de 80 a 120 km/h em até 9,7 segundos, enquanto o consumo urbano é de 10,3 km/l (G) e 7,0 km/l (E) e o consumo rodoviário é de 12,0 km/l (G) e 8,3 km/l (E), de acordo com dados do Inmetro. Contribui também para esse resultado a sexta marcha e grade ativa do radiador, tecnologia exclusiva da Chevrolet na categoria.