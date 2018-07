Novo Renault Logan 2019: Design moderno e sofisticação

Com um design que traz linhas arredondadas na dianteira, traseira e lateral, o Novo Logan está mais sofisticado e segue a nova estratégia de design da Renault. Já em seu interior, o modelo chega com inovações no seu segmento, equipado com o sistema Media NAV, com tela de 7” integrada ao painel, e o ar-condicionado automático. Além desses itens, piloto automático, limitador de velocidade, sensor de estacionamento e indicador de trocas de marchas.

Sistema Multimídia

O Media Nav oferece grande conectividade, pois conta com GPS, Bluetooth e rádio.

Para os usuários do iPhone, também é possível utilizar as facilidades do aplicativo SIRI, que capta o comando voz do motorista e permite a busca de músicas e pessoas da lista de contatos, sem tirar as mãos do volante. Com a atualização do sistema IOS para a versão 8.3, o sistema SIRI está agora disponível em português.

Identidade visual do Logan

Na dianteira, o Logan apresenta formas mais arredondadas e harmônicas. Visto de frente, o sedã se destaca pela imponência, com um para-choque encorpado e envolvente. O conjunto óptico traz na mesma peça faróis de duplos refletores e luzes indicativas de direção. Na grade frontal, destaca-se o símbolo da Renault com bastante destaque e um friso cromado reforçando o apelo de elegância e requinte adotado pela montadora nos modelos atuais. O capô conta com dois frisos que descem em direção a cada um dos faróis, dando um visual equilibrado e harmônico ao sedã.

Na traseira as lanternas se destacam por invadirem as laterais do veículo com formas geométricas que destacam as luzes de ré e de freio. O logotipo da Renault é localizado no centro da tampa do porta-malas e logo abaixo o nome “Logan”. A tampa do porta-malas é marcada por um vinco na horizontal que passa a impressão de um aerofólio integrado ao veículo.

O ótimo espaço interno continua sendo uma dos pontos fortes do veículo. O Novo Logan se destaca em relação aos competidores do mesmo segmento devido as suas amplas medidas internas e externas. São 2,63m de distância entre-eixos, 4,35 m de comprimento, 1,73 m de largura (sem retrovisores) e 1,52 m de altura.



O interior do Logan 2019 é composto por materiais, texturas e cores que deixam claro a sofisticação do veículo. O painel conta com um visual moderno e materiais agradáveis ao toque. O volante, de três raios, oferece uma ótima empunhadura, anatômica, com a logomarca da Renault cromada no centro.

O quadro de instrumentos conta com iluminação branca para melhor visualização das informações. São três mostradores redondos: conta-giros e velocímetro analógicos e um mostrador digital, com indicador do nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento e computador de bordo multi-funções. Para ajudar na economia de consumo, o Novo Logan tem indicador de troca de marcha.

O Logan conta com vários porta-objetos espalhados pelo interior. São até 11 porta-objetos, dependendo da versão. Nas laterais das portas dianteiras e traseiras, por exemplo, estão porta-mapas e porta-garrafas. Nos compartimentos dianteiros estão recipientes de até 1,5 litro. O porta-luvas oferece um ótimo espaço, com capacidade de 5,7 litros. As latas e copos podem ser colocadas em espaços próprios no console central, próximo à alavanca de câmbio, e atrás do freio de mão, entre os bancos do motorista e do passageiro.

Localizado no centro do painel, está o equipamento de som e os comandos do sistema de ar-condicionado automático, um diferencial no segmento, com um seletor da temperatura de fácil uso.

Espaço interno e conforto

No Logan 2019 é possível até cinco pessoas viajarem confortavelmente, com folgas para os joelhos, ombros e cabeça, graças à boa distância entre-eixos de 2,63m, que supera a medida dos seus principais concorrentes. O amplo espaço interno também é percebido no porta-malas, de 510 litros, que leva sem problemas bagagens de uma família inteira.

Graças aos ajustes de altura do assento do motorista e da coluna de direção, encontrar uma boa posição de dirigir no Novo Logan é tarefa fácil.

O porta-malas e a tampa do tanque do combustível contam com acionamento e abertura interna.

Versões Logan 2019

O sedã é oferecido pela Renault em três versões:

Logan AUTHENTIQUE – Preço inicial R$ 47.990

Logan EXPRESSION – Preço inicial R$ 52.790

Logan AVANTAGE – Preço inicial R$ 53.990

Motorização

O Logan vem equipado com os motores:

1.0 12v SCe , com 82 cv de potência e câmbio manual de 5 marchas

, com 82 cv de potência e câmbio manual de 5 marchas 1.6 16v SCe, com 118 cv de potência e câmbio manual de 5 marchas

Ficha Técnica