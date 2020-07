Novo Pronto-Socorro de Caieiras vai ser construído com recursos próprios

Os responsáveis por essas pastas, Hermano Leitão (PGM), Everton Maldonado (Saúde), Caio Alfino (Obras) e Silvio Prado (Gestão Pública) se reuniram para traçar as estratégias para a concretização desse projeto.

De acordo com o Procurador-Geral do Município, Dr. Hermano Leitão, a reunião foi com o objetivo de criar uma espécie de “Força-tarefa” para a construção da importante unidade de Saúde, unindo a força de todas as secretarias necessárias para a realização deste projeto, que contará com recursos próprios da prefeitura.

A obra, que já dá seus primeiros passos, será construída por meio de uma equipe terceirizada e os materiais de construção serão adquiridos diretamente pela prefeitura. Dessa forma, o novo pronto-socorro de Caieiras sairá do papel e ganhará forma, num local centralizado, atendendo com mais qualidade e eficiência quem busca ajuda médica.

“Cidade que investe em saúde investe numa melhor qualidade de vida para seus moradores. Já fizemos muito pela saúde, mas o novo Pronto-Atendimento ainda é um sonho que precisa e vai sair do papel!”, destacou o prefeito Gersinho Romero.