Novo Porsche 911 continua inconfundível e muito desejado

Inconfundivelmente comprometido com o DNA do design da Porsche, com um visual muito mais musculoso e um interior com um monitor touchscreen de 10,9 polegadas, o novo 911 ao mesmo tempo que é atemporal, não deixa de ser moderno. O controle inteligente e os elementos do chassi, assim como os sistemas de assistência inovadores, combinam o dinamismo magistralmente intransigente pelo qual o clássico carro esportivo com motor traseiro é famoso, com as demandas do mundo digital.

Preço

Os brasileiros entusiastas podem comemorar, pois o carro tem previsão para chegar ao Brasil no segundo semestre de 2019. O valor exato ainda não foi divulgado, mas o novo Porsche 911 no mercado nacional custará em torno de R$ 700.000.

Motores turboalimentados

A oitava geração traz motores turboalimentados de seis cilindros, sendo mais poderosos que os dos modelos Carrera S e Carrera 4S. A eficiência do acionamento foi aumentada por meio de um processo de injeção aprimorado e um novo layout para os turbocompressores e sistema de resfriamento de ar de carga. A potência é fornecida por uma transmissão de dupla embreagem de oito velocidades recentemente desenvolvida.

As velocidades máximas são agora de 308 km / h (Carrera S *) e 306 km / h para a versão Carrera 4S de tração nas quatro rodas. Destaques adicionais incluem o modo Porsche Wet para tornar a direção em estradas molhadas ainda mais segura, o Night Vision Assist com câmera de imagem térmica, bem como conectividade abrangente que usa inteligência swarm.

A oferta é completada por três serviços digitais exclusivos que são perfeitos para o estilo de vida: oApp Porsche Road Trip para viagens extraordinárias, o Porsche 360 + assistente pessoal, e a calculadora de emissões da Porsche Impact baseada na web para neutralizar sua pegada de carbono individual.

Design inconfundível

O design exterior continua inconfundível. O novo 911 é mais amplo e mais avançado. As asas mais largas arqueadas sobre as grandes rodas de 20 polegadas na frente e as rodas de 21 polegadas na traseira.

Os modelos de tração traseira agora correspondem à largura da carroceria dos modelos de todas as rodas existentes. Seu corpo traseiro é 44 mm mais largo. A extremidade dianteira de todos os modelos – agora com 45 mm de largura – revive uma característica tradicional das gerações anteriores de 911: um capot para a frente com um recesso distinto em frente ao pára-brisas. Ambos os elementos alongam a frente do veículo e dão uma aparência dinâmica.

Ao mesmo tempo, os faróis de LED recém-desenvolvidos ilustram como a tecnologia avançou no 911. Esses faróis são integrados nas asas quase perfeitamente, assumindo a forma tipicamente redonda e vertical do 911. A integração nivelada das alças elétricas nas portas enfatiza o contorno lateral cônico e suave. Os espelhos exteriores também foram redesenhados e agora otimizados para minimizar o ruído do vento. Também é possível dobrar os espelhos eletronicamente.

A parte traseira de todos os modelos é dominada pelo spoiler de posição variável significativamente mais amplo e pela barra de luz elegante e sem costuras. As persianas verticais da entrada de ar refletem os contornos da janela traseira. A terceira luz de freio localizada centralmente também foi integrada nas grelhas de admissão. Como isso fica oculto quando o spoiler traseiro é estendido, há uma segunda luz de freio no próprio spoiler.

Interior renovado

O interior renovado é distinto, com as linhas retas e claras e os instrumentos recuados que definem o painel. Os modelos 911 da década de 1970 forneceram a inspiração no modelo atual também. Como no original 911, o novo painel cobre toda a largura entre dois níveis de asa horizontal. Juntamente com o conta-rotações posicionado centralmente, dois visores de forma livre finos e sem moldura fornecem informações ao motorista.

Agora com 10,9 polegadas de tamanho, a tela central do Porsche Communication Management (PCM) pode ser operada rapidamente e sem causar distração. Abaixo dele, um painel de controle encaixado de cinco botões com a aparência de um interruptor articulado clássico cria a transição para o console central com touchpad.

Os assentos também foram fundamentalmente modificados. O novo design reduz o peso do veículo em cerca de três quilos, enquanto a geometria adaptada oferece suporte lateral significativamente melhor na área do ombro. Embora o assento esteja agora cinco milímetros mais baixo e tenha uma almofada de assento minimamente mais fina, o conforto do assento foi melhorado em geral.

Na área de digitalização, o 911 dá o próximo passo no futuro com conectividade permanente, assim como novas funções e serviços. Os recursos padrão do PCM incluem navegação on-line com base nos dados de enxame, bem como no Porsche Connect Plus.

Edição especial

A Porsche Design está honrando a nova geração do 911 com um relógio de edição especial limitado a 911 peças: o “911 Chronograph Timeless Machine Limited Edition”.

O design inconfundível do ícone automotivo é refletido no design purista deste relógio e no contorno da caixa de titânio. Até mesmo o mostrador preto generosamente dimensionado é derivado de seu precursor motorizado. Os ponteiros e indicadores brancos garantem a máxima legibilidade tanto no cockpit quanto no pulso. O totalizador às 6 horas faz referência ao ícone do carro esportivo com as marcações em 3/6/9 e 11.

O mesmo vale para a silhueta do 911 flyline no mostrador e a correia que é produzida com o couro interior original da Porsche . A edição especial estará disponível a partir de abril de 2019 em uma edição exclusivamente em caixa, que também inclui um distintivo de limitação especial.