Novo Polo e Virtus ganham versões para PcD

O Polo Sense 200 TSI tem como base a versão MSI mais completa, porém com o motor 1.0 TSI de até 128cv. Já o Virtus Sense MSI traz os mesmos itens de série do hatch e é equipado com o motor 1.6 MSI de 120cv.

Os dois modelos são equipados com transmissão automática de seis marchas, controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (ASR), bloqueio eletrônico do diferencial (EDS) e assistente de partida em subida/descida (HHC).

Preços das versões especiais

Para lançar essas versões, a montadora realizou algumas adaptações para serem permitidos os descontos dos impostos ICMS, IPVA, IOF e IPI e não ultrapassar o teto limite de R$ 70.000, válido para a isenção dos impostos de veículos nessa categoria.

Polo Sense – R$ 69.990

Virtus Sense – R$ 69.990

Polo e Virtus Sense

Tanto o Polo, como Virtus, saem de fábrica equipados com direção com assistência elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos nas quatro portas com função um-toque para fechamento e abertura, travas elétricas, faróis de dupla parábola, chave tipo canivete com controle remoto, computador de bordo, para-sóis iluminados para motorista e passageiro, tomada de 12V no console central, suporte para celular no painel com entrada USB para carregamento, regulagem de altura para o banco do motorista, sistema de infotainment Composition Touch, Park pilot (sensores de estacionamento traseiros), rodas de aço de 15 polegadas com pneus 195/65 R15 e retrovisores com ajuste elétrico e função tilt down.

Na motorização, eles são diferentes. No caso do hatch, ele será equipado com motor EA211 turbo aspirado 1.0 Flex, com 128 cv de potência, 20,4 kgfm de torque a 2.000 rpm, câmbio automático de 6 marchas com sistema Tiptronic.

Na mesma configuração do Polo, mantendo o padrão de equipamentos tecnológico, mas com propulsor diferente, o Virtus Sense traz o motor EA211 MSI 1.6 Flex, com 4 cilindros em linha, 16V, 117 cv de potência a 5.750 rpm, 16,5 kgfm e câmbio automático de seis velocidades.

Os dois modelos contam com o sistema de infotainment Composition Touch traz tela colorida sensível ao toque de 6,5 polegadas, entradas USB, para SD-card e conexão Bluetooth, e permite conectividade por meio do App-Connect, Android Auto, Apple CarPlay e Mirrorlink, além de contar com comando por voz.

O Virtus só tem opções de cores preta, vermelha e branca e não tem direito a opcionais. O mesmo preceito se aplica ao Polo.

Programa de mobilidade

Com o Programa Mobilidade Volkswagen, pessoas com deficiência, condutores de veículos ou não, podem ser beneficiadas com isenções de impostos como IPI, ICMS, IPVA e IOF, além de um desconto especial oferecido pela montadora, de acordo com o perfil do cliente. Basta procurar uma concessionária da marca para obter informações mais cimpletas sobre o processo.

Têm direito ao benefício pessoas com amputações, artrite reumatoide, artrodese, artrose, AVC, AVE, acidente vascular encefálico, autismo, alguns tipos de câncer, doenças degenerativas, deficiência visual, deficiência mental, doenças neurológicas, encurtamento de membros e más formações, esclerose múltipla, escoliose acentuada, LER, lesão por esforço repetitivo, linfomas, lesões com sequelas físicas, manguito rotador, mastectomia, nanismo, baixa estatura, neuropatias diabéticas, paralisia, paraplegia, Parkinson, poliomielite, próteses internas e externas; exemplo: joelho, quadril, coluna, etc, problemas na coluna, quadrantomia, relacionada a câncer de mama, síndrome do túnel do carpo, talidomida, tendinite crônica, tetraparesia, tetraplegia, etc.