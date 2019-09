Novo Nissan JUKE revoluciona o segmento dos crossovers compactos

Ao oferecer um novo patamar em termos de personalização, o novíssimo kit N-Design é uma garantia aos clientes para realmente configurarem o JUKE a seu gosto. Várias combinações de cores para a carroceria, teto e revestimentos internos estão disponíveis, destacando a personalidade urbana, esportiva e premium do JUKE. Já a personalização externa conta com para-choques customizáveis, soleiras laterais e rodas de liga leve de 19’’.

Agilidade e Performance

Esportivo, o JUKE foi pensado para oferecer agilidade, mas o novíssimo crossover cupê também cresceu. Ele tem agora 4,210 mm de comprimento, 1,595 mm de altura e 1,800 mm de largura, oferecendo ainda mais espaço interno, apesar de continuar compacto, pesando 23 kg a menos. Graças ao uso de aço de alta resistência, o novo modelo passou a ter uma plataforma mais rígida, que oferece mais estabilidade, melhor performance e dirigibilidade nas curvas, o que resulta em um nível superior de controle e segurança.

O JUKE é equipado com o eficiente motor 1 litro DIG-T turbo a gasolina de 3 cilindros e 117 PS, que oferece ao motorista ainda mais performance, economia de combustível e sofisticação. Com câmbio manual de 6 velocidades ou o câmbio tipo borboleta com dupla embreagem (DCT) de 7 velocidades, além de um seletor do modo de condução (Eco, Standard, Sport), os motoristas podem facilmente ajustar seu estilo de condução conforme a situação, para ainda mais diversão ao dirigir.

Tecnologias Avançadas

O novo JUKE vem repleto de tecnologias de assistência à condução e infotenimento da Nissan. Com as tecnologias Nissan Intelligent Mobility, o novo modelo é o mais conectado que a Nissan já teve.

Nissan Intelligent Mobility

A avançada tecnologia ProPILOT da Nissan, que oferece assistência eletrônica à condução, aceleração e frenagem, estará disponível pela primeira vez no JUKE. Projetado para uso em via expressa em uma única faixa de rodagem, o sistema ProPILOT acelera e desacelera o veículo para o motorista, ajustando a distância e a velocidade, mantendo o carro centralizado na faixa de rodagem.

Além disso, o JUKE oferece um pacote completo de tecnologias de segurança, como a Frenagem Inteligente de Emergência com Reconhecimento de Pedestres e Ciclistas (Intelligent Emergency Braking with Pedestrian and Cyclist Recognition), Reconhecimento de Sinais de Trânsito (Traffic Sign Recognition), Intervenção Inteligente de Mudança de Faixa (Intelligent Lane Intervention), Alerta de Tráfego Cruzado na Traseira (Rear Cross Traffic Alert) e a Intervenção de Pontos Cegos (Blind Spot Intervention), que aparece com exclusividade e pela primeira vez neste segmento no modelo da Nissan. O dispositivo de Intervenção de Pontos Cegos alerta o motorista quando um carro entra em seu ponto cego, levando o JUKE de volta para a faixa de rodagem.

Conectividade

Com o novo sistema de infotenimento NissanConnect, os clientes podem usar as interfaces Apple CarPlay® e Android Auto para executar seus aplicativos favoritos para smartphones na tela touchscreen de 8 polegadas. Os motoristas também podem acessar o TomTom Maps & Live Traffic ou ativar o WiFi embarcado, para que os demais passageiros possam conectar laptops ou tablets.

Já o aplicativo NissanConnect Services é o companheiro móvel perfeito, oferecendo controle aos clientes sobre uma série de recursos do veículo. Os proprietários do Nissan JUKE podem agora verificar se o carro está travado, assim como podem travar ou destravar seu Nissan diretamente pelo smartphone. Visando ainda mais segurança, os motoristas também podem verificar a pressão dos pneus e o nível do óleo do motor antes de iniciar um trajeto.



A compatibilidade com o Google Assistente facilita a vida dos motoristas do JUKE. Assim, eles podem controlar as funções de iluminação, por exemplo, e enviar rotas para o sistema de navegação do veículo, bastando apenas falar com seu smartphone.

Motoristas e passageiros também podem aumentar o volume com o sistema de áudio Bose® Personal® Plus. Com oito potentes alto-falantes – incluindo dois conjuntos de alto-falantes Bose UltraNearfield integrados nos dois encostos de cabeça dos bancos dianteiros – os passageiros podem desfrutar de um ambiente musical imersivo, de altíssima definição.