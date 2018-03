Novo modelo da linha Onix 2018

Adotando detalhes exclusivos internamente e no exterior o Onix Effect chega com um visual único e exclusivo.

O modelo 2018 traz mudanças da marca para toda a linha, como itens no pacote de equipamentos e melhorias estruturais para dar maior segurança aos ocupantes.

Alarme, vidros elétricos dianteirose luz de neblina no para-choque traseiro são alguns dos itens de série na linha 2018.

Ótima lista de equipamentos do Onix Effect

O modelo “esportivo” do Onix vem com uma proposta simples, agradar consumidores que queiram um carro econômico, bem equipado e exclusivo, com uma identidade própria. Para isso a Chevrolet colocou peças e detalhes exclusivos, como um kit aerodinâmico com spoilers frontal e traseiro e saias laterais, rodas de alumínio aro 15 pintadas em cinza metálico. Teto, colunas centrais e grade frontal e capa dos retrovisores com acabamento em preto brilhante. Há ainda apliques de adesivos exclusivos para a versão com linhas que remetem ao automobilismo e um emblema “Effect” em alto relevo e acabamento cromado localizado na parte inferior da porta dianteira, deixando o modelo com um visual bem esportivo.

Fazem parte dos equipamentos farol com máscara negra e luz de posição em LED, lanternas com lente vermelho rubi e faróis auxiliares com moldura preta.

Interior

Toda a cabine da versão Effect tem acabamento em preto com detalhes vermelho nas saídas de ar e volante. O volante tem comandos multifuncionais e tem um desenho exclusivo, diferente das demais versões.

Os bancos possuem padronagem exclusiva e combinam materais nobres e tecido e tem detalhes vermelhos nas costuras.

Alguns detalhes do interior contam com acabamento cromado, como os botões do ar-condicionado, manoplas do câmbio, maçanetas e multimídia.

O painel de instrumentos também são exclusivos para a versão e possuem detalhes semelhantes aos adesivos externos do carro.

Desempenho

Equipado com o novo motor ECO 1.4 flex, rende 106cv e câmbio manual de 6 marchas. A velocidade máxima é de 180 km/h, e tem uma aceleração de 0 a 100 na casa dos 10,5 segundos.

Segundo os números de consumo suas médias são:

CIDADE: 8,6 km/l com etanol e 12,5 km/l com gasolina

ESTRADA: 10,2 km/l com etanol e 14,9 km/l com gasolina

Lista de equipamentos:

Airbag duplo

Alarme Anti-furto

Faróis e Lanterna de neblina

Monitoramento de pressão de pneus

Sistema de freios com ABS, EBD

Faróis com superfície interna preta (máscara negra)

Maçanetas externas na cor do veículo

Ar condicionado

Direção Elétrica Progressiva

Transmissão manual de seis velocidades

Trava elétrica nas portas

Banco do motorista com regulagem de altura

Banco traseiro rebatível

Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 7″, integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo

Sensor de estacionamento traseiro

OnStar – Pacote Exclusive

Faróis de neblina

Lanterna de neblina

Luz de posição em LED

Espelhos retrovisores externos elétricos na cor preto High Gloss

Grade frontal com detalhes preto High Gloss

Maçanetas internas cromadas

Roda de alumínio aro 15″ com pintura exclusiva

Computador de bordo

Vidro elétrico nas portas dianteiras com acionamento por “um toque”, anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave

Bancos de tecido com revestimento premium

Teto pintado em preto

Adesivos Effect no capô, nas laterais e traseira

Volante em base chata com controle de áudio e bluetooth

Opções de cores:

Vermelho Carmim

Branco Summit

Preço

A partir de R$ 56.590,00