Novo Jetta é um sedan completo

Tecnologia e Conectividade

Central Multimídia Completa – Equipado com o sistema Infotainment “Discover Media”, com tela touchscreen, rádio, App-Connect, Bluetooth, entrada para SD-Card, comando de voz, conexão USB + Aux-In e sistema de navegação.

Volante Multifuncional – As principais funções e comandos do veículo e multimídia estão à mão do motorista. Controles de som, rádio, volume, estações, computador de bordo, atendimento de chamadas, comandos por voz de navegação.

Faróis Xênon – Um dos destaques no design do novo Jetta são os novos faróis bixenônio, mas não são apenas bonitos e sim funcionais e tecnológicos. Contam com regulagem de altura, luz de condução diurna (DRL) em LED, e indicador do nível da água do lavador, luz de conversão dinâmica.

Câmera de ré – Assistente de manobras integrada à tela da multimídia com imagem em alta definição, ajuda a realizar as manobras com segurança, de forma prática e intuitiva.

Retrovisor Rebatível – Para auxiliar dar maior segurança na condução, os retrovisores externos contam com ajuste elétrico, função Tilt-Down (rebatimento do retrovisor direito automaticamente quando a ré é engatada) e luz indicadora de direção integrada.

Desempenho

Aliando tecnologia, economia, potência e alto torque, o motor TSI oferece desempenho, conforto e bons números de consumo.

O Novo Jetta 2019 é oferecido com duas motorizações:

1.4 TSI Turbo

2.0 TSI Turbo

A versão com motor 1.4 TSI Turbo tem 150cv de potência e 25,5 kgfm de torque, abastecido com gasolina. Já o motor 2.0 TSI Turbo rende 211cv de potência e 28,6 kgfm de torque.

Conforto

O Jetta oferece uma boa lista de itens que proporciona aos ocupantes extremo conforto.

Ar-condicionado – Equipado com tecnologia Climatronic de duas zonas independentes, o sistema permite programar as temperaturas do ar de maneira individual para motorista e passageiro dianteiro.

Teto-solar – Com o teto-solar acionado facilmente ao toque de um botão o motorista e ocupantes terão o prazer de desfrutar de um dia ensolarado ao longo da viagem.

Kessy – Juntando praticidade e tecnologia, a Volkswagen equipou o Jetta com um sistema eletrônico de partida e trancamento automático que destrava o veículo automaticamente por aproximação da chave e aciona a ignição por meio de um botão, sem a necessidade de utilizar a chave.

Segurança

Controle eletrônico de estabilidade (ESC) – O sistema controla e corrige o trajeto do veículo ao detectar mudanças bruscas de direção ou curvas. O motor diminui a aceleração e os freios são acionados de maneira individual.

Detector de Fadiga – Após analisar a maneira que o veículo está sendo conduzido, o sistema de Detector de Fadiga consegue identificar se a concentração do motorista está prejudicada. Nesse caso é emitido um sinal sonoro e visual indicando que é hora de uma pausa.

Hill Assist – O assistente de partida em rampa facilita a arrancada em locais com aclive e declive, mantando o carro freado por até 2 segundos e o libera gradativamente ao acionar o acelerador, fazendo com que o carro arranque de forma suave e sem voltar para trás, ou para frente no caso da marcha ré.

Park Pilot – O novo Jetta vem equipado com sensores de estacionamento que facilitam e assistem o condutor nas manobras, mostrando o controle de distância na tela do rádio / multimídia.

Ficha Técnica

Comprimento: 4659 mm

Largura: 1778 mm

Altura: 1473 mm

Distância entre eixos: 2651 mm

Peso: 1285 kg

Porta-malas (L): 510

Direção: Elétrica

Tanque de Combustível: 55 L

Versões e Itens de equipamentos

Confortline 1.4 TSI

A partir de R$ 94.190,00

ABS” com “EBD”, Controle eletrônico de Estabilidade “ESC” e Controle de tração “ASR”

“Keyless” – sistema de alarme com comando remoto

“Park pilot” – sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

“Piloto automático” – controle automático de velocidade

4 airbags (2 frontais com desativação do lado do passageiro e 2 laterais nos bancos dianteiros)

Highline 2.0 TSI

A partir de R$ 108.600,00