Novo Honda Civic Si Turbo, conforto e esportividade

Já está nas concessionárias o novo novo Honda Civic Si 2018, à venda em versão com pacote único, sem opcionais. Disponível nas cores preto, branco, azul e vermelho.

DESIGN

O Civic Si tem 4,52m de comprimento, 1,42m de altura e 1,80m de largura. O visual é totalmente exclusivo para a versão. O para-choque é maior, bem mais largo, com detalhes no formato de colmeia nos faróis de neblina (DRL). A abertura central inferior de ar é bem grande com spoiler em preto fosco. A grade central é toda pintada em black piano com a inscrição “Si”, o conjunto de farol é em LED, bem alongado, com máscara negra e se incorporam totalmente à grade central. Na lateral toda a área envidraçada é acompanhada por um friso cromado na parte superior. O modelo conta ainda com teto solar elétrico. As rodas são diamantadas, aro 18″, com design exclusivo. A versão vem equipada com pneus 235/40/18.

O retrovisores tem fechamento automático, luz repetidora integrada e câmera lateral. Na traseira o Civic Si tem um aerofólio que além de deixar o carro com um visual extremamente esportivo tem a função aerodinâmica, deixando o carro “grudado” no chão, principalmente em altas velocidades.

As lanternas são bem grandes, no formato “bumerang” com detalhes fumê e são integradas de ponta a ponta, com iluminação degrade ao centro. Deixando um estilo único quando acesas.

O para-choque traseiro é bem largo, e conta com detalhes em colmeia e um design único para esta versão. O sistema de escapamento foi todo retrabalhado pela Honda e é exclusivo para a versão, o escape é posicionado no centro e é todo cromado.

A abertura das portas é feita pela chave presencial, basta aproximar do carro e tocar o botão localizado na maçaneta.

No interior o apelo esportivo se faz ainda mais presente, com bancos exclusivos no formato concha, com costuras vermelhas e logo da versão “Si”. Os detalhes nas portas, volante, coifa do câmbio também são com costuras vermelhas. Os pedais, frisos do painel de instrumentos e alavanca do câmbio são em alumínio.

DESEMPENHO

O Civic Si é equipado com o motor turbo 1.5 de alta performance, duplo comando de válvulas variáveis, injeção direta e quatro cilindros. Esse motor combinado com o câmbio de 6 velocidades e engates curtos proporcionam um excelente torque de 26,5 kgf.m disponível em toda a faixa de rotação.

O novo Civic Si é consideravelmente mais leva que a antiga geração mas oferece uma carroceria mais rígida. A suspensão recebeu um acerto esportivo com molas mais firmes, barras estabilizadoras mais rígidas, buchas sólidas na traseira e dianteira e amortecedores adaptativos.

DIRIGIBILIDADE

Pela primeira vez, o Civic Si apresenta um aperfeiçoamento de condução, possibilitando o motorista ter a experiência esportiva e o conforto do dia-a-dia no mesmo veículo. Através do botão “sport”, localizado no console central, o condutor pode optar por qual forma quer pilotar, alterando as configurações de suspensão, acelerador e assistência de direção.

EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA

O novo Civic Si traz itens de conforto e tecnologia como: Freio de estacionamento eletrônico, travamento das portas por distância, ar-condicionado digital de duas zonas e sensor de chuva. Além de um moderno sistema multimídia de sete polegadas, integrada aos sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Além de sistema de áudio de 450 watts e 10 falantes.

SEGRURANÇA

Equipado com sistema ABS, com distribuição eletrônica de frenagem, o VSA (controle de tração e estabilidade), o exclusivo Agile Handling Assist garantem dirigibilidade, conforto e segurança.

PREÇO

R$ 159.900,00