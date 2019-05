Novo golpe rouba seu WhatsApp sem usar vírus. Saiba como se proteger

Para clonar o app, os ladrões usam o número de telefone disponibilizado nas plataformas anunciantes e se passam por representantes dos próprios sites de vendas. De acordo com informação da empresa de segurança Kaspersky Labs, já foram identificadas mensagens falsas se passando pelas plataformas OLX, Webmotors, Zap Imóveis, entre outras.

Como funciona o golpe?

A vítima recebe um contato dos golpistas por meio do número de telefone disponibilizado nos sites de vendas. Na mensagem, os criminosos afirmam que há reclamações referentes ao contato do cliente no anúncio de venda e pedem que ele confirme seu número, fornecendo o código enviado por SMS.

De forma paralela, eles tentam ativar o WhatsApp em um novo dispositivo com o número da pessoa. Então, o código enviado por SMS se refere a uma autenticação do novo dispositivo, enviado pelo próprio aplicativo, mas que nada tem a ver com o site de compra e venda. Quando a pessoa fornece a informação que chega no seu aparelho, os criminosos são capazes de clonar a conta no trocador de mensagens.

O golpe continua da seguinte forma: os fraudadores enviam mensagens para os contatos mais recentes, normalmente familiares ou amigos próximos da pessoa, e pedem empréstimo para uma despesa e pressionam dizendo que é urgente. Não existe um padrão nos valores pedidos, mas se o contato se disponibilizar a dar o dinheiro, os criminosos passam sempre a conta bancária de um ‘laranja’ para os depósitos.

As empresas como nomes envolvidos no golpe já se movimentam para evitar problemas.

Como se proteger?

De acordo com especialistas, a melhor forma de se proteger desse golpe é ativando a autenticação dupla do WhatsApp. “Com a verificação em duas etapas, além de usar o número fornecido por SMS, é possível criar uma espécie de “senha” para instalar o app”, informam.

Para ativar a verificação em duas etapas, abra o WhatsApp > Configurações > Conta > Verificação em duas etapas > Ativar.