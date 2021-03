Novo golpe no WhatsApp utiliza pesquisa falsa do SUS

A fraude tem se popularizado rapidamente, principalmente por conta do avanço da pandemia em virtude do novo coronavírus.

Pelo Twitter, uma usuária relatou o golpe. “Acabo de receber ligação como se fosse do Ministério da Saúde querendo fazer pesquisa sobre Covid. Com tom educado, o golpista fez 4 perguntas sobre meu contato com a Covid e, no final, pediu que eu informasse um número enviado pelo SMS”, detalhou.

No entanto, quem envia a informação, entrega também a chave para que o golpista entre e passe a controlar sua conta do app de mensagens.

Quando os criminosos clonam uma conta, elas podem usar a lista de contatos original da pessoa para aplicar os mais variados golpes, incluindo pedir empréstimos bancários.