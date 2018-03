Novo Ford Fusion terá Co-Pilot360 e conjunto de tecnologias

Segundo a montadora, o veículo foi criado para aumentar a confiança e a segurança dos motoristas ao dirigir no trânsito congestionado de hoje e do futuro. O Ford Co-Pilot360 reúne as funções de assistência de frenagem autônoma com detecção de pedestre, monitoramento de ponto cego, sistema de permanência em faixa, câmera de ré e farol alto automático. Nenhuma outra marca de automóveis de alto volume oferece um sistema como esse de série na América do Norte.

“Embora nossos carros hoje sejam mais seguros do que nunca, os motoristas dizem ainda se sentir estressados com potenciais acidentes”, disse Jim Farley, presidente de Mercados Globais da Ford. “Esse é um dos motivos pelos quais estamos tornando essas tecnologias acessíveis a milhões de consumidores a cada ano”.

Pacote de série

A assistência autônoma de frenagem com detecção de pedestres ajuda o motorista a evitar acidentes. Ao detectar uma potencial colisão, o sistema emite uma luz e um som de alerta e, se a resposta do motorista não for suficiente, pode aplicar automaticamente os freios para minimizar o impacto.

Essa tecnologia foi desenvolvida a partir de pesquisas da Ford que mostraram uma preocupação crescente das pessoas com a segurança dos pedestres. Em 2020, ela será oferecida de série em 92% dos carros da Ford no continente norte-americado.

O monitoramento de ponto cego, ou BLIS, usa radar para identificar a entrada de veículos no ponto cego e alerta o motorista com uma luz no espelho retrovisor. Já o alerta de tráfego cruzado avisa se um veículo se aproximar ao sair de uma vaga de ré.

O sistema de permanência em faixa tem três funções:

• A primeira avisa o motorista com uma vibração no volante que ele precisa corrigir a rota se detectar que o carro está invadindo as faixas na pista;

• O segundo aplica uma força na direção para o automóvel voltar ao centro da faixa;

• O terceiro é um sistema que monitora constantemente o padrão de direção com uma câmera frontal e gera alertas visuais e sonoros ao identificar nível baixo de atenção do motorista.

Os clientes de veículos comerciais também serão beneficiados pela ampliação das tecnologias de assistência ao motorista da Ford. Em 2020, modelos da Série E, F-650, F-750 e F59 terão assistência autônoma de frenagem, alerta de permanência em faixa e outras tecnologias.

Um estudo do National Transportation Safety Board mostra que tecnologias como a assistência autônoma de frenagem podem ajudar a prevenir e minimizar colisões traseiras, reduzindo o custo de posse do veículo. “Os clientes profissionais confiam nas nossas picapes para realizar o seu trabalho”, disse Farley. “Em breve, daremos a eles mais uma razão para confiar ainda mais em nós.”