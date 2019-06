Novo Fiat Toro 2020 chega com novas versões de entrada

Sua agressiva e moderna frente ganhou novo design com para-choque exclusivo tipo overbumper (para-choque de impulsão com quebra-mato) que se integra totalmente ao desenho frontal do Fiat Toro. Nas versões Endurance a caçamba recebe agora santantonio e o vidro traseiro traz protetor exclusivo, tudo isso para evitar danos quando se transporta cargas mais volumosas. O alarme com comando na chave passa a ser de série em todas as versões, inclusive nas de entrada.

Três novas cores inéditas (Prata Billet, Marrom Deep e Azul Jazz) se somam para compor uma palheta de nove cores para a escolha do consumidor (duas sólidas, seis metálicas e uma perolizada). São quatro versões – Endurance, Freedom, Volcano e Ranch – com opções de três motores – Flex 1.8 e 2.4 e Turbodiesel 2.0 – combinados com três diferentes câmbios: manual de cinco marchas, automáticos de seis e nove marchas. Com trações 4X2 ou 4X4, o Fiat Toro apresenta a linha mais extensa de picapes para todos os usos, gostos e custos. Desde a utilização familiar para a cidade ou estradas asfaltadas, como um SUV de luxo, até para algo mais pesado como uso em estradas de terra e fazendas.



Agora, com a linha 2020, o Fiat Toro em suas versões Freedom (Flex e Diesel) trará ao Brasil pela primeira vez o novo conceito italiano S-Design, apresentado no Salão de Genebra de 2017, e que estreou no Fiat 500X. O pacote especial é incorporado à picape ainda dentro do Polo Automotivo Jeep, em Pernambuco, pelo Custom Shop Mopar. O Fiat Toro Freedom S-Design traz um visual bem mais agressivo, esportivo e exclusivo, podendo ser customizado com qualquer cor externa. Na S-Design, todo o interior é escurecido e o pacote ainda traz diversos equipamentos, como logotipos Fiat escurecidos, santantônio e estribos negros, além de todos os itens de série nas Freedom, como a multimídia de 7” polegadas.

Com seu prático porte médio que inaugurou o inédito conceito de SUP (Sport Utility Pickup), um misto de SUV e picape, o Fiat Toro mudou completamente o panorama e as vendas destes veículos no Brasil. Reuniu o requinte, luxo e silêncio interno com a praticidade de uma ampla caçamba, que conta com inédita tampa dupla de abertura lateral, facilitando a carga e descarga. Com estes atributos, o Fiat Toro rapidamente conquistou os consumidores e se tornou um campeão de vendas. Pelo seu porte, consegue reunir as melhores qualidades das picapes pequenas e das grandes.



Hoje a Fiat lidera com tranquilidade todo o amplo segmento de picapes, que vai das pequenas derivadas de automóveis até as grandes. Somadas, Fiat Toro e Fiat Strada abocanharam 38,5% de participação de mercado em todo o segmento de picapes em 2018. A Strada representou 20,6% e o Toro 17,9%. Ou seja, o Fiat Toro só “perde” dentro de casa para sua irmã Fiat Strada e mesmo assim por uma margem menor que 3%.