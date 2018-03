Novo Ecosport vai da versão simples até opção 4×4

Exterior e Interior

Por fora o Ecosport mostra um visual imponente e moderno, com tecnologias atuais como faról de xenon e luzes diurnas em LED, nova grade com um design que proporciona uma maior quantidade de ar no compartimento do motor colaborando assim para seu resfriamento. Rodas de liga leve de 17″. Sistema de monitoramento de Ponto Cego com Alerta de Tráfego Cruzado, dando maior segurança na hora de mudar de faixa.

Além do banco traseiro rebatível, o novo Ecosport conta também com um sistema inteligente do assoalho, é um sistema que permite o motorista ajustar o assoalho em 3 posições para aproveitar melhor o espaço e acomodar os objetos.

No interior as mudanças ficaram ainda surpreendentes, com acabamentos sofisticados como material macio ao toque, conectividade, conforto e segurança. O novo Ecosporte conta inclusive com teto solar elétrico (presente apenas em algumas versões), com abertura e fechamento acionados com um toque no botão.

Como item de conectividade está presente o SYNC 3, terceira geração do sistema multimídia da Ford, com tela flutuante de 8″, sensível ao toque e diversas funcionalidades, inclusive câmera de ré.

O Painel de instrumentos conta com conta-giros e velocímetro analógicos, marcador de nível do combustível, temperatura do arrefecimento e uma tela de 4.2″ com computador de bordo com diversas funções, dentre elas, o Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) que monitora e indica na tela a pressão de cada pneu, garantindo maior segurança e conforto.

Motor

O Ecosporte é oferecido em duas motorizações.

A versão equipada com motor 2.0 Direct Flex é voltada para desempenho. Com 176 cv de potência e 221 de torque, faz médias de 8,8 km/l (cidade) e 12,0 km/l (estada) com gasolina e câmbio automático.

A versão com motor 1.5 Flex 3 cilindros oferece um bom desempenho com bom consumo de combustível. Com 137 cv de potência e 159 de torque, faz médias de 11,6 km/l (cidade) e 13,1 km/l (estrada) com gasolina e câmbio manual. E 10,4 km/l (cidade) e 12,8 km/l (estrada) com gasolina e câmbio automático.

Transmissão

A nova transmissão automática é de 6 velocidades com conversor de torque integrado, proporcionando trocas suaves e menos ruído. Para quem prefere um pouco mais de esportividade e conforto é possível realizar as trocas manualmente através do “Paddle Shift” localizado atrás do volante.

Segurança

Com a nova Ecosport a Ford levou o assunto segurança à sério. São 7 Airbags presentes no SUV, o maior pacote no segmento.

2 frontais

2 de cortina

2 laterais

1 de joelho para o motorista

Outro diferencial é o Sistema de Monitoramento de Ponto Cego (BLIS) com Alerta de Tráfego Cruzado (CTA), onde um alerta visual é mostrado no espelho retrovisor externo apontando o lado em que o veículo se aproxima. Estão presentes também Assistente de Partida em Rampas, Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e Tração (TCS) com Sistema Anticapotamento (RSC), este por sua vez monitora a inclinação do carro em manobras mais bruscas reduzindo o risco de acidentes e capotamento. Conta ainda com Piloto Automático, que mantem a velocidade determinada sem precisar pisar no acelerador e controle de velocidade de cruzeiro.

Tecnologia

A Ford caprichou nesse ponto, levando itens e recursos de ponta para manter o motorista e ocupantes conectados com o maior conforto e segurança.

Ar-Condicionado

Conta com ar-condicionado digital e automático de 7 velocidades

Sistema SYNC 3

O SYNC 3 é um sistema multimídia com tela de 8″ sensível ao toque completo e exclusivo da Ford. A tela de alta definição segue as tendências mais modernas a atuais e fica localizada no console de forma “flutuante”, dando maior visibilidade e facilidade ao condutor. Dentre as principais funções destacam-se rádio, telefone, navegador GPS, entradas USB, Bluetooth, conectividade com Android Auto e Apple Carplay, e comandos de voz.

Botão Power

o EcosSport vem equipado com o Sistema de Acesso Inteligente e Partida sem Chave. Com sensor que identifica a proximidade da chave, liberando o destravamento e travamento das portas ao toque na maçaneta. E ainda com sensores no interior do veículo que identificam a presença da chave possibilitado a ignição através do botão “Engine Start”.

Sensor de Chuva

Acionando automaticamente os limpadores ao detectar as primeiras gotas no para-brisa e controlando a velocidade de acordo com a intensidade da chuva.

Acendimento dos Faróis

Conta com modo automático de acendimento ao anoitecer.

Cores Disponíveis

Azul Belize

Branco Ártico

Vermelho Arpoador

Prata Dublin

Preto Bristol

Versões