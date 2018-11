Novo EcoSport sem estepe na traseira mostra renovação

De acordo com a marca, a mudança estética virá acompanhada de uma inovação tecnológica. O modelo será o primeiro da categoria a adotar o “Run Flat Tire”, pneu com características construtivas diferenciadas capaz de rodar mesmo com pressão zero por 80 km à velocidade de até 80 km/h.

Já adotado como padrão por vários carros de luxo, esse tipo de pneu se destaca pelas laterais de paredes reforçadas que podem suportar o peso do carro mesmo vazio. Assim, torna-se dispensável o estepe.

O modelo será introduzido na versão Titanium, que tem um perfil mais urbano. Entre outros equipamentos, ele tem teto solar elétrico, central multimídia SYNC 3 com tela de 8”, sensor de ponto cego, acesso inteligente, partida sem chave, sensor de chuva, faróis de xênon, bancos de couro e rodas de liga leve de 17”.

A mostra da Ford inclui também as atuais versões Storm e FreeStyle. O EcoSport Storm, com motor 2.0, transmissão automática e tração 4WD, além de visual personalizado vem com praticamente todos os itens oferecidos na versão Titanium, exceto o monitoramento de ponto cego.

O EcoSport FreeStyle, com motor 1.5 e transmissão automática, traz câmera de ré, ar-condicionado automático e digital, faróis com luzes diurnas de LED, tela multifuncional de 4,2” no painel, porta-malas com sistema inteligente de bagagem, bancos revestidos em tecido e couro e rodas de liga leve de 16”.

Preços e versões do SUV

Com seis versões disponíveis atualmente sendo comercializadas, o Ford Ecosport se reinventa para manter no topo de vendas dos SUVs no Brasil.

Ecosport SE 1.5 – RS 79.250,00

Ecosport SE 1.5 AT – R$ 85.250,00

Ecosport FreeStyle 1.5 – 86.490,00

Ecosport FreeStyle 1.5 AT – R$ 92.490,00

Ecosport Titanium 2.0 AT – R$ 100.590,00

Ecosport Storm 2.0 4WD AT – R$ 105.290,00

Com a mais recente investida da Ford, o SUV recebeu inovações sob o capô. Ele estreia nas versões intermediarias e básicas, o motor Dragon Aspirado 1.5 com 3 cilindros. O novo propulsor chega a ter 137 cavalos de potência a 6.500 giros RPM. Já a versão Titanium tem como principal novidade a aplicação de injeção direta no motor 2.0 o que entrega em média 173 cv de potência.

Nessa pegada, os modelos mais simples, com câmbio manual chegam a fazer entre 8 a 9 km/l abastecidos com etanol e quando alimentados com gasolina a variação do Ecosport chega a 11,5 a 13,5 km/l, números satisfatórios para que a montadora receba selo A na categoria de economia. Isso inclui ainda a versão de transmissão automatizada que em áreas urbanas faz entre 7,0 a 10,0 km/l.

Veja o que oferece cada versão

Ecosport SE

7 airbags (Cortina, Joelho, Laterais e Frontais)

Sistema Advance Trac com Controle de Tração e Estabilidade

Ar-condicionado

Sistema HLA – Assistente de Partida em Rampas

Interatividade com aplicativos como Car Play e Android Auto

Controle de Estabilidade Anti-Capotamento (ROM)

Entrada USB 2

Roda Liga Leve 15¨

Sensor de estacionamento traseiro e monitoramento individual de pressão dos pneus

Sync ®

Tela de LCD multifuncional configurável no painel de instrumentos 2,3¨ touchscreen no painel central 6,5¨

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema de abertura e fechamento

Volante com revestimento em couro

Ecosport FreeStyle 1.5

7 airbags (Cortina, Joelho, Laterais e Frontais)

Sistema Advance Trac com Controle de Tração e Estabilidade

Ar-condicionado

Sistema HLA – Assistente de Partida em Rampas

Bancos com revestimento em couro e tecido

Interatividade com aplicativos como Car Play e Android Auto

Controle de Estabilidade Anti-Capotamento (ROM)

Câmera de ré

Entrada USB 2

Roda Liga Leve 16¨

Sensor de estacionamento traseiro e monitoramento individual de pressão dos pneus

Sync ®

Tela de LCD multifuncional configurável no painel de instrumentos 2,3¨ touchscreen no painel central 6,5¨

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema de abertura e fechamento

Volante com revestimento em couro

Ecosport Titanium 2.0 AT

7 airbags (Cortina, Joelho, Laterais e Frontais)

Sistema Advance Trac com Controle de Tração e Estabilidade

Ar condicionado digital E automático

Sistema HLA – Assistente de Partida em Rampas

Bancos com revestimento em couro.

Conectividade com Car Play e Android Auto

Controle de Estabilidade Anti-Capotamento (ROM)

Câmera de ré

Entrada USB 2

Faróis de xenon

Roda Liga Leve 17¨

Sensor de estacionamento traseiro e de ponto cego com alerta de tráfego cruzado (BLIS)

Sensor de monitoramento individual de pressão dos pneus

Sistema de monitoramento

Sistema de navegação

Sync ®

Tela de LCD multifuncional configurável no painel de instrumentos 2,3¨ touchscreen no painel central 6,5¨

Teto solar elétrico

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema de abertura e fechamento

Volante com revestimento em couro

Ecosport Storm

Ajuste de altura do banco do motorista

Ajuste de altura e profundidade do volante

Ajuste lombar do banco do motorista

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura

Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura

Aquecedor

Aviso de portas abertas

Aviso dos faróis acesos

Ar condicionado automático e digital

Banco traseiro bipartido

Banco traseiro rebatível

Bolso porta-revistas atrás dos bancos dianteiros Passageiro

Bancos revestidos em couro

Console central com porta objetos

Console de teto com porta óculos

Descansa braço integrado ao console central

Desembaçador do vidro traseiro

Ganchos para sacolas no porta-malas

Iluminação do porta-luvas

Iluminação do porta-malas

Luz de cortesia

Luz de leitura

Pára-sol do motorista com espelho de cortesia

Pára-sol do passageiro com espelho de cortesia

Ponto de Força 12V

Porta luvas Climatizado

Porta-malas com abertura elétrica

Tapetes de borracha

Vidros elétricos

Vidros elétricos Dianteiros / Traseiros com sistema de abertura / fechamento com um toque para cima / baixo

Volante revestido em couro

Acendimento automático dos faróis

AppLink

Assistência de Emergência

Alto falantes: 9 alto falantes

Câmera de ré

Computador de bordo

Controle ativo da grade frontal

Chave com sensor de presença: Acesso inteligente e Partida sem chave- Ford Power

Conexão bluetooth

Controles de áudio no volante

Conectividade com Car Play e Android Auto

Comandos de voz com funções de áudio, telefone e navegador

Espelho retrovisor interno eletrocrômico

Entrada USB: 2

Limpador do para-brisa com temporizador e velocidade variável

Leitura e envio de mensagens SMS

Piloto automático

Radio AM, FM

Sensor de chuva

Sistema de navegação

Sony Premium Sound

Sync ® 3

Tela de LCD multifuncional touchscreen no painel central 8¨

Tela de LCD multifuncional configurável no painel de instrumentos 4,2¨

Cores disponíveis na Nova Ecosport

Azul Belize

Branco Ártico

Vermelho Arpoador

Prata Dublin

Preto Bristol