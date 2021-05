Novo CTB: Multas têm novos prazos e critérios

Dando sequência, nesta edição vamos publicar sobre os novos prazos e critérios dotados para as multas. Todas as alterações foram promovidas pela Lei nº 14.071, de 13 de outubro de 2020.

Apesar de os motoristas conseguirem novos benefícios, ainda precisam ficar atentos às mudanças importantes quanto a multas e infrações no novo Código de Trânsito Brasileiro.

Prazos e critérios

Entre os novos prazos indicados no novo CTB estão: o aumento do prazo para indicação do condutor infrator, o aumento do prazo para defesa prévia e, a partir de agora, passa a existir 2 prazos para expedição de notificação de penalidade, de acordo com o código.

Os critérios também mudaram. Entre elas, a mais importante para os condutores é a não obrigatoriedade do farol baixo durante o dia, mas apenas dentro da cidade, se estiver em pista duplicada, e se o veículo já tiver luzes de rodagem diurna.

Além disso, é reduzida a gravidade da infração para quem deixar de transferir o veículo dentro do prazo. E as advertências por escrito para infrações leves e médias não dependerá mais da autoridade de trânsito, e sim do CTB.