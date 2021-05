Novo CTB altera regras para motociclistas

O uso de viseira ou óculos de proteção, itens de segurança obrigatórios nos capacetes dos motociclistas, passou por mudanças na utilização. O Detran.SP esclarece que antes a Resolução 453/13 do Contran estabelecia que pilotar com a viseira levantada ou fora das condições exigidas era infração leve, prevista no artigo 169 do CTB, sujeita a multa de R$ 88,38. Contudo, isso se torna agora uma infração específica: conduzir com capacete sem viseira/óculos de proteção ou com viseira/óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do Contran será infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e retenção do veículo para regularização.

Trafegar com o farol apagado já era infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, recolhimento da CNH e suspensão do direito de dirigir. No entanto, a nova lei reduziu a gravidade da infração para média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

Todas as alterações foram promovidas pela Lei nº 14.071, de 13 de outubro de 2020.