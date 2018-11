Novo Camaro chega nas versões cupê e conversível

O superesportivo é apresentado no Brasil na versão SS cupê e conversível com aperfeiçoamentos na performance do motor 6.2 V8 de 461 cv. O Novo Camaro diferencia-se também pelo design mais imponente e esportivo.

Na dianteira, essa percepção dá-se pelos novos faróis, capô, grade e para-choque, proporcionando uma personalidade muito marcante ao veículo.

Os projetistas usaram de criatividade para integrar os elementos estéticos, através da profusão de formas, dimensões, materiais e cores distintas. Buscou-se também evoluções aerodinâmicas – razão da gravata Chevrolet vazada.

O mesmo conceito foi aplicado na parte traseira. As lanternas, aliás, mostram a evolução do conceito “dual-element” da Chevrolet e harmonizam com o para-choque mais musculoso.

Na lateral, o diferencial fica por conta das rodas aro 20 com escultura e acabamento inéditos.

Transmissão de 10 marchas

A transmissão também foi reformulada. Ela é automática sequencial de 10 marchas, que substitui a anterior, de oito. Traz ainda a função “launch control”, para arrancadas bruscas com a máxima eficiência em autódromos, por exemplo.

Vale lembrar ainda a adoção da nova geração do sistema multimídia MyLink da Chevrolet, do retrovisor central com câmera de ré para melhor visibilidade em manobras e o alerta de colisão frontal.

Mais detalhes do modelo serão anunciados no lançamento. O carro chega às lojas no início do ano de 2019.

O Camaro é o superesportivo de maior sucesso do mercado brasileiro, com mais de 6 mil unidades emplacadas no país desde 2010.