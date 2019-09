Novo aumento da Petrobras deixa gasolina 2,5% mais cara

Na quinta-feira, 19, a companhia já havia feito um reajuste de 3,5% no preço da gasolina. Na ocasião, também houve registro de aumento no preço do diesel, que ficou 4,5% mais caro. O anúncio das alterações foi feito dias após a Petrobras afirmar que estava acompanhando a variação do preço do petróleo no mercado internacional e que não faria ajustes de forma imediata.

Os aumentos também coincidem com a elevação do preço do barril de petróleo, que duas semanas atrás ficou em US$70, após um ataque a uma instalação petrolífera da Arábia Saudita.