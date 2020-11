Novo álbum de Cristóvam em 2021

Nascido na Terceira Ilha dos Açores, pertencente a Portugal, Cristóvam tem a música nas veias, pois cresceu ouvindo os velhos vinis do pai. Entre os artistas que escutava quando miúdo estão Supertramp, David Bowie, Bob Dylan, Pink Floyd, entre outros. Por toda essa influência anglicana o cara define sua música como “açoriana no fundo, com conotações americanas”.

Sobre “Setting Sun” o músico diz que gostaria de mostrar ao mundo as belezas das Ilhas dos Açores. “Quando começamos a pensar num vídeo para a canção, achei que esta seria a altura certa para isso e, naturalmente, pensei logo no (diretor) Pedro Varela para o realizar. Ele que assina os filmes internacionais do Visit Portugal que têm mostrado ao mundo o melhor que o nosso país tem para oferecer. O Varela escolheu a Joana de Verona para ser a protagonista desta história e, com o apoio da Direção Regional de Turismo, conseguimos percorrer o arquipélago e fazer um filme memorável que nos orgulha a todos”, conclui Cristóvam.

Veja o clipe de “Setting Sun” em https://orcd.co/cristovamsun