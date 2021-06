Novo aeroporto volta a ser cogitado em Caieiras

De acordo com a matéria, o aeroporto que terá um custo estimado em cerca de R$10 bilhões ficará, segundo especialistas, na região metropolitana de São Paulo, entre as cidades de Cajamar e Caieiras.

Conforme informa a Folha de São Paulo, o projeto bilionário contaria ainda com outlet, hotel, complexo residencial e comercial, área logística, estacionamento para 16 mil veículos, além de um pavilhão para exposições e convenções, que seria o maior já construído na América do Sul.

Apesar dos estudos, a construção do novo aeroporto demanda licitações e aprovações por parte dos governos estadual e federal. Mesmo não enviando nenhum pedido ao governo do estado, o Grupo CCR justifica a volta do projeto por conta do aumento da demanda por passageiros e de transporte de cargas a longo prazo.

Em nota à Folha de São Paulo, o Grupo CCR informou: “Acreditamos que o projeto do Nasp está inserido em uma perspectiva das autoridades aeroportuárias que preveem a necessidade de um novo aeroporto para São Paulo, no futuro”.