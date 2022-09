Novidades alcançam o Censo do IBGE. Saiba como identificar o recenseador

O Censo brasileiro é uma das maiores operações censitárias do mundo. No auge da operação, em torno de 183 mil recenseadores irão de porta em porta em todos os 5.570 municípios do país.

Algumas novidades alcançam essa atividade e uma delas envolve a “Folha de Recado” que está sendo deixada na caixa de correspondências dos imóveis de moradores ausentes no momento da visita do recenseador.

Nele consta o nome do representante do IBGE, bem como um número de telefone, que é corporativo, permitindo que o morador entre em contato para marcar dia e horário para a entrevista.

Em meio a tantos golpes e fraudes aplicados nos dias atuais, o jornal Regional News entrou em contato com a área de comunicação do IBGE que confirmou não se tratar de um golpe e que os recenseadores estão aptos a realizar o procedimento de deixar a “Folha de Recado”.

Questionários

No Censo 2022, há dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, leva em torno de 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos. A seleção da amostra que irá responder o questionário ampliado é aleatória e feita automaticamente no Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) do recenseador.

Também é procedimento o IBGE solicitar os dados da pessoa que prestou as informações, como nome, telefone, e-mail e CPF. Todos os dados coletados são confidenciais, protegidas por sigilo e usadas exclusivamente para fins estatísticos.

Outras novidades

Este ano, além da coleta presencial e do autopreenchimento pela internet, será possível responder ao Censo também pelo telefone. “De qualquer maneira, é preciso que o recenseador visite o domicílio, para captar a coordenada e fazer o contato com o morador.

O cidadão poderá realizar ou agendar a entrevista presencial, marcar com o recenseador uma entrevista por telefone ou optar pelo autopreenchimento via internet. Se escolher responder pela internet, o informante receberá um e-ticket, com validade de sete dias.

Identificação dos recenseadores

Os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o DMC. Além disso, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181. Ambos constam no crachá do entrevistador, que também traz um QR code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, matrícula ou CPF do recenseador.

Outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Censo, disponível via 0800 721 8181.

