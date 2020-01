Novidades alcançam IPTU de Caieiras

A novidade deste ano é que Câmara Municipal de Caieiras aprovou e o Chefe do Executivo sancionou a lei n.º 5973/2019, que autoriza o pagamento de qualquer imposto, principalmente o IPTU por meio do cartão de crédito ou débito.

Com isso, o pagamento, que antes era possível somente através do boleto, agora poderá ser feito dessa maneira. A prefeitura disponibilizará, no setor de Receita, máquina de cartão com opção de crédito ou débito. Caso de o contribuinte optar pelo pagamento em cota única à vista, terá desconto de 15% e também poderá parcelar o valor no cartão até 31 de janeiro.

O pagamento dos tributos possibilita à administração pública a manutenção de todos os serviços públicos em funcionamento bem como a realização de obras e melhorias no município.

Em caso de dúvidas, o munícipe pode buscar atendimento presencial no Departamento da Receita, localizado no primeiro andar do Paço Municipal, que fica na Avenida Professor Carvalho Pinto, nº. 207. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, ou pelo telefone 4445-9228 / 9246 / 9235.