“Novembro Azul” e “Dia Mundial do Diabetes” serão temas de evento em Caieiras

Em 22 de novembro às 10 horas, a prefeitura de Caieiras, por meio da Secretaria de Saúde, realizará um evento para promover as campanhas “Novembro Azul” e o “Dia Mundial do Diabetes”. O encontro contará com palestra sobre diabetes e prevenção do câncer de próstata, show musical, ginástica laboral e dança circular. A Secretaria visa conscientizar e fornecer todo apoio necessário aos cidadãos caieirenses através das campanhas.