Novas regras para os patinetes elétricos em SP. Quem não seguir, será multado

As normas estão no decreto que deve ser publicado hoje, mas são provisórias, pois a regulamentação definitiva segue em discussão.

De acordo com o decreto, as empresas que alugam patinetes elétricos deverão fornecer os capacetes, contratar seguros de responsabilidade civil para cobrir casos de acidentes ou dano ao patrimônio público e recolher os equipamentos que estiverem estacionados irregularmente. As locadoras também deverão informar mensalmente o número de acidentes registrados em seus sistemas para a SMT, Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes.

Quem não seguir as regras está sujeito a multa que poderá ser aplicada por GCMs, guardas-civis metropolitanos, agentes de trânsito e agentes de subprefeituras, daqui 15 dias.

Valores das multas

A falta de uso do capacete terá punição de R$ 100. A multa por conduzir o equipamento em vias proibidas ou velocidade acima do permitido será de R$ 500, nesses casos, as empresas podem repassar a multa aos usuários.

A locadora será multada em R$ 20 mil caso não contrate seguro ou não informe os acidentes à SMT.

Empesas

A Yellow e a Grin informaram que vão esperar a publicação do decreto para se posicionar. A Scoo afirmou que já obriga e fornece o capacete para seus clientes e é favorável à regulamentação, mas teme acidentes com a proibição da circulação nas calçadas.

Regras para o uso de patinetes determinadas pela Prefeitura de São Paulo

• É proibido circular nas calçadas.

• O uso de capacete é obrigatório.

• Condutores não poderão exceder os

20 km/h.

• Circulação só será permitida em ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e vias com limite máximo de até 40 km/h.

• Multas variam de R$ 100 a R$ 20 mil às empresas

Com informações do Metro Jornal