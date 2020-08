Nova rotina prejudica saúde ortopédica

De acordo com o Dr. Eduardo Puertas, ortopedista do HCor, é até comum que isso ocorra durante esse período de distanciamento social, e até mesmo que inflamações como tendinites e bursites sejam mais frequentes nessa época. “Essas mudanças ocorreram abruptamente, sem que déssemos a devida atenção aos nossos músculos e ossos. Tanto o excesso quanto a falta de movimento facilitam a ocorrência de dores na coluna e demais articulações”, destaca o ortopedista.

Para o especialista, o sedentarismo é um dos principais adversários da saúde ortopédica. O médico salienta, no entanto, que o retorno às atividades físicas deve ser feito com os devidos cuidados não somente por conta do risco de infecção pelo coronavírus como também pelo risco de lesões após esse intervalo parado.

A recomendação é que sejam realizadas atividades físicas no mínimo 30 minutos por dia, durante 5 dias na semana, podendo ser fracionadas durante o dia, em duas caminhadas de 15 minutos, por exemplo.

Outro rival da saúde ortopédica, segundo Puertas, é a prática do home office e as suas adaptações nem sempre adequadas à postura. “Se nos escritórios a ergonomia nem sempre era a mais propícia, em casa, essa dificuldade é ainda maior, com mesas em alturas incorretas, cadeiras sem os apoios necessários e uma grande propensão ao uso da cama ou do sofá como ambiente de trabalho”, disse o profissional que indica a realização de alongamento, musculação e pilates para minimizar esses impactos.

Dicas para o home office

• Escolha um local de trabalho adequado.

• Opte por uma cadeira com altura e encosto reguláveis.

• Fique sentado com a coluna reta ao encosto da cadeira, com ombros e quadris alinhados.

• Flexione os braços a 90 graus do corpo.

• Apoie os pés no chão o tempo todo, com ou sem uso de suporte.

• Alinhe a parte superior da tela do computador, que deve estar na altura dos olhos.

• Mantenha uma distância de pelo menos 50 centímetros da tela do computador.

• Faça pausas a cada 30 ou 40 minutos, saindo da posição em que se encontra.

• Se possível, faça algum tipo leve de alongamento da musculatura do pescoço, dos membros superiores e da região lombar.

• Se já for portador de dores, consulte um médico para diagnóstico e orientações.