Nova picape Renault Alaskan chega em 2019

Visual

O design da nova picape deve ser bastante semelhante ao rival Nissan Frontier, na qual é baseada. Os traços seguem a mesma linha já apresentada no modelo conceito ainda em 2015.



As linhas da nova picape se misturam entre robustez e leveza, com linhas bem elegantes. Vale destacar que as únicas alterações feitas pela montadora do modelo conceito apresentado foram as rodas um pouco menores e o conjunto óptico que não utilizam luzes em led na sua totalidade. A Renault soube pegar os melhores elementos da rival Nissan Frontier e colocar sua marca exclusiva em certos elementos como volante e o padrão de acabamento característico da marca.

Motorização e Mecânica

Todo o cuidado e capricho visto na parte visual chega também na mecânica. A Renault Alaskan é uma das poucas desse segmento com capacidade de até 1 tonelada para cargas, além disso é forte suficiente para rebocar cargas de até 3,5 toneladas de peso.



A Renault deve oferecer o modelo em 2 versões de motor: uma à gasolina de 2,5 litros e outra com motor à diesel de 2,3 litros com duplo turbo (twinturbo). Com potências variando entre 160 a 190 cavalos, com torque máximo de 45,9 kgfm, equipados com câmbio automático de 7 velocidades.

Off-road

Os recursos e dimensões no segmento off-road da Renault Alaskan são condizentes com seu porte e proposta. São mais de 5 metros de comprimento, mais de 2 metros de largura e altura superior a 1,80 cm e um vão livre do solo de 23 cm, medidas mais que suficientes para encarar qualquer terreno ou situação fora da estrada.

A Renault divulgou que pretende oferecer a nova picape em configurações com tração 4X2, 4×4 (tração integral), 4×4 (tração integral com reduzida) e ainda possivelmente cabines dupla e simples.

Interior

Embora traga um ambiente bem parecido com a Nissan Frontier, a Alaskan tem sua identidade e oferece recursos bem interessantes, como aquecimento nos bancos do motorista e passageiro, central multimídia de 7 polegadas com a função integrada de câmera 360 graus, muito útil em veículos de médio e grande porte dessa categoria. Há ainda teto-solar e uma posição mais alta de dirigir.

Itens de série da nova Renault Alaska

Ar-condicionado digital de duas zonas e manual;

Bancos em couro com aquecimento e ajustes elétricos para motorista e passageiro;

Ignição sem a necessidade de chave;

Bancos com suporte lombar;

Bancos dianteiros com aquecimento;

Computador de bordo;

Bluetooth;

GPS;

Câmera de ré;

Volante multifuncional;

Auxílios de subida e descida;

Abertura do veículo;

Ignição sem a necessidade de chave nas mãos

Visão 360 graus por câmeras.

Dentre outros.

Versões e preço da Renault Alaskan 2019

Abaixo, confira a tabela de preços sugerida com suas respectivas versões:

NOVA RENAULT ALASKAN 2019 Flex 4×2 Mecânica: a partir de R$ 115.000,00;

NOVA RENAULT ALASKAN 2019 Flex 4×4 Automática: a partir de R$ 135.000,00;

NOVA RENAULT ALASKAN 2019 Diesel 4×4 Mecânica: a partir de R$ 135.000,00;

NOVA RENAULT ALASKAN 2019 Diesel 4×4 Automática: a partir de R$ 150.000,00;

NOVA RENAULT ALASKAN 2019 Diesel 4×4 Automática TOP: a partir de R$ 170.000,00.

(* Versões e preços podem sofrer alterações até o lançamento)

Ficha técnica da Renault Alaskan 2019

Com as informações da ficha técnica, os usuários e admiradores da Renault Alaskan 2019 poderão conferir ainda mais detalhes sobre este lançamento.

A seguir confira:

Combustível: Diesel e gasolina;

Válvulas: 16;

Torque: 450/2000 N · m / rpm;

Roda: 255/60 / R18;

Suspensão dianteira: tipo McPherson independente;

Suspensão traseira: Multi-link;

Tanque de combustível: 80 litros;

Capacidade de carga: 1000kg;

Transmissão: Manual com seis marchas e automática com sete velocidades.