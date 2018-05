Nova Honda CBR 650F tem design mais esportivo

Baseada em pesquisas realizadas junto aos consumidores, a Honda procurou deixar a nova família 650F ainda mais agressiva.

As principais mudanças foram no design, posição de guidão mais baixo, conjunto óptico agora todo em LED, novo escapamento, aumento de potência do motor devido a maior entrada de ar. A transmissão também recebeu alterações, deixando as relações mais curtas e suaves e os encaixes de marchas mais precisos. Os freios receberam melhorias, com o sistema de ABS funcionando de forma mais eficiente.

Outras melhoria feita pela Honda foi na parte de suspensão, usando dupla válvula, dando mais conforto e segurança ao piloto. Na nova CBR 650Fos terminais do cilindro interno cobrem a válvula, impedindo que o óleo passe, e ao mesmo tempo outra válvula perpendicular é liberada diminuindo a passagem de óleo, freando e tornando a suspensão mais firme no movimento de final de curso.

DESIGN

A CBR 650F apresenta para a versão 2018/2019 um visual bem mais agressivo que a anterior, mais moderno, com novos grafismos e cores. Estas mudanças reforçam seu estilo robusto. O escapamento também sofreu alterações trazendo uma pilotagem mais esportiva. Com um baixo centro de gravidade, a CBR 650F impressiona quem é apaixonado por motovelocidade, com mais conforto e uma boa dirigibilidade, tanto na estrada como na cidade.

SEGURANÇA

O sistema ABS presenta na 650F se mostra bastante eficiente, evitando o travamento das rodas em frenagens mais bruscas, oferecendo a CBR mais esportividade, segurança e precisão. O farol em LED, além de deixar um visual mais moderno, proporciona maior capacidade de iluminação, dessa forma maior segurança ao piloto.

TECNOLOGIA

Na suspensão dianteira está presente o sistema SDBV (Showa Dual Bending Valve), que, além de ser mais leve, deixa a CBR 650F com um comportamento mais progressivo, dando maior estabilidade e conforto para o piloto.

O painel é totalmente digital, com dois displays de fácil leitura e visualização.

CORES DISPONÍVEIS

Azul Perolizado

Vermelho

PREÇO

R$ 35.500, valor sugerido no site da montadora

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Tipo: DOHC, Quatro cilindros 4 tempos, refrigeração líquida

Cilindrada: 649cc

Potência máxima: 88,5 cv a 11.000 rpm

Torque máximo: 6,22 kgf.m a 8.000 rpm

Transmissão: 6 velocidades

Sistema de partida: Elétrico

Diâmetro x Curso: 67,0 x 46,0 mm

Relação de Compressão: 11,4 : 1

Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI

Combustível: Gasolina

SISTEMA ELÉTRICO

Ignição: Eletrônica

Bateria: 12V – 8,6 Ah

Farol: LED

CAPACIDADES

Tanque de combustível/Reserva: 17,3 litros

Óleo do motor: 3,5 litros

DIMENSÕES

Comprimento x Largura x Altura: 2107 x 753 x 1149 mm

Distância entre eixos: 1449 mm

Distância mínima do solo: 133 mm

Altura do assento: 810 mm

Peso seco: 200 kg

CHASSI