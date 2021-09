Nova estação de trem em Caieiras faz parte de projeto

O compartilhamento da notícia nas redes sociais, feita inclusive por servidores da atual gestão caieirense, causou alvoroço, pois trata-se de uma antiga reivindicação dos moradores para que o município tenha uma estação mais moderna.

Quem se mostrou ansioso com a informação, precisará ter paciência. Seguindo o cronograma estipulado, o governo de São Paulo prevê publicar em dezembro de 2021 o edital do trem que interligará Campinas a capital e a expectativa da Secretaria de Transportes é que o leilão ocorra em abril de 2022.

A construção de uma nova estação em Caieiras e readequação de outras paradas como a de Franco da Rocha, por exemplo, fazem parte do projeto, mas nada que possa acontecer imediatamente como já imaginaram internautas entusiastas em comentários nas redes sociais.

Segundo divulgou o site metrocptm.com.br, o estudo prevê que a estação Caieiras seja realocada para uma nova posição, de forma que uma nova edificação seja construída, sendo completamente dotadas dos itens essenciais para acessibilidade universal.

Ainda de acordo com a publicação, essa mudança se justifica pelo fato da disposição atual das vias não comportar a passagem dos trens do TIC e da linha de carga segregada da MRS Logística. O objetivo com a nova estação é de construir uma área dedicada apenas para os passageiros da Linha 7-Rubi, enquanto a estrutura e vias existentes na estação atual serão utilizadas pelos trens de carga e pelo serviço expresso entre São Paulo e Campinas.

Trem Intercidades

O governo prevê a oferta de um serviço expresso entre as duas metrópoles, com uma estação em Jundiaí (SP). O trajeto de 101 quilômetros de extensão seria atendido por um trem com capacidade para 800 passageiros, que operaria com velocidade comercial de 95 km/h, e em intervalos de até 15 minutos nos horários de pico. A viagem tem duração de prevista de 1h04.

O projeto também inclui a implantação de um serviço metropolitano entre Campinas e Francisco Morato, que atenderia cidades como Louveira, Valinhos e Vinhedo. A extensão dessa operação seria de 65,8km, com nove estações e velocidade comercial de 56 km/h – a estimativa é que o tempo de viagem dure 55 minutos.