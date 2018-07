Nova enquete de castração está disponível. Escolha entre os bairros selecionados

O Ônibus de Castração realiza o cadastro de novos animais para esse procedimento, gratuitamente, e o bairro escolhido também é o local no qual as pessoas devem levá-los e buscá-los após o procedimento, por isso a importância de se escolher o destino do ônibus.

Desde fevereiro de 2012, a unidade móvel de Caieiras realizou mais de 7500 procedimentos gratuitos em cães e gatos.

Desta vez, os bairros a serem escolhidos para receber a ação no primeiro semestre de 2019 são: Alpes de Caieiras, Calcárea, Jardim Vitória, Melhoramentos, Nova Caieiras, Nova Era e Santa Inês.

Vale ressaltar, que as localidades escolhidas vão sendo eliminadas conforme é realizada uma nova enquete, para que todos possam ser atendidos.

A enquete está disponível no site http://caieiras.sp.gov.br/.