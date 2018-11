Nova calha do Rio Juqueri gera problema

O ‘mar’ de água fétida que se formou as margens da Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, além de mau cheiro tem também atraído insetos e demais bichos para o local. “Esse desvio feito no Rio Juqueri até pode ter um objetivo, mas esqueceram de estudar o que fazer com a lagoa de esgoto que se formou ao lado. Alguma providência precisa ser tomada pelos autores desse serviço”, pediu Odair Lima.

Quem reside no Serpa, reclama que o bairro também está infestado de pernilongos, incluindo o mosquito da dengue. “A cada fim de tarde, sobe um mau cheiro e logo aparecem os pernilongos. Com certeza em meio a tanto inseto está o mosquito da dengue. Afinal, é um grande trecho de água parada”, alegou Adalberto Santos.

Com a mudança de curso do rio, outro problema pode ser citado. Em dia de chuva, toda água que que cai sobre a rodovia tem escoamento direto para o antigo canal do rio aumentado ainda mais o volume de água parada. “Imagino que não tenham terminado o serviço ainda, mas não pode deixar como está. Esse esgoto parado atrás de grandes restaurantes e comércio, prejudica muito”, pontuou um lojista da região do Serpa.

Em busca de esclarecimentos, o prefeito de Caieiras, Gerson Romero, foi procurado e informou que trata-se de uma obra de grande porte e que está ocorrendo a regularização e desassoreamento do rio. “É uma localização com muitos problemas de enchente. Desde 2017, estamos trabalhando para regularizar e evitar novos alagamentos na cidade.

Tanto que em 2017 e esse ano não tivemos registro de enchente. Porém, causou esse problema por conta do mau cheiro, além do registro de algumas pessoas que estão jogando esgoto de forma irregular e vamos pedir a fiscalização que tome providências. A situação será revolvida em até dois meses”, falou o prefeito Gersinho Romero. “Nosso empenho está centrado em resolver situações que estão prejudicando a cidade, alguns desconfortos ocorrem. Contudo, em breve estará resolvido”, finalizou Gerson.