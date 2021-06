Nova aposta o Pop

Inserida nesse âmbito não havia como não se interessar pelos instrumentos. E já que o progenitor não tinha tempo a garota aprendeu a tocar piano sozinha. E assim, de forma autodidata, Scarlet também dominou o violão com apenas 13 anos. Paralelemente ao aprendizado dos instrumentos a adolescente aprimorava o conhecimento da língua inglesa, sendo esse seu principal motor compocisional, uma vez que só versa no idioma de Shakespeare.

Suas letras falam sobre o dia a dia e situações que confluem a sentimentos variados como fúria, tristeza e felicidade.

A paixão pela música a faz buscar seu espaço e deixar o nome registrado. Para isso a jovem usa com maestria as mídias sociais. Como é do conhecimento de todos as plataformas digitais são veículos primordiais para divulgar o trabalho dos artistas. Os singles e canções de Scarlet serão disponibilizados nos canais virtuais e o número de visualizações e audições têm crescido consideravelmente. O mais recente single da cantora é “Won’t Hear Me Say” o qual pode ser conferido nos links: www.instagram.com/scarletofic e https://open.spotify.com/ artist/2jr5I6QyM 8BltZhLjjPZ3Q. Dica bacanuda pra conhecer esta boa novidade da música pop.