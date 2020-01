Nota Fiscal Paulista garante créditos ao consumidor

A cada compra registrada no CPF do consumidor, ele recebe de volta parte do imposto embutido nas mercadorias, podendo receber a quantia em dinheiro ou em forma de desconto no IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

De forma mais detalhada, esse programa consegue fazer a devolução de até 30% do ICMS, imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviços, que é recolhido efetivamente pelos estabelecimentos.

Os consumidores que informarem o seu CPF ou CNPJ no momento da compra poderão receber créditos e ainda concorrer a prêmios em dinheiro, desde que tudo esteja devidamente documentado.

Para ter acesso, acompanhar e resgatar os créditos das compras feitas e das notas lançadas no Programa Nota Paulista, o primeiro passo que o consumidor deve dar é o de se cadastrar no site da Secretaria da Fazenda de São Paulo e buscar nas abas de acessibilidade o campo de lançamento das notas de até cinco anos, podendo resgatar os valores correspondentes.