Nos bastidores da infâmia

Foto: Leekyung Kim

Espetáculo mostra a toxidade da indústria cinematográfica

A partir deste sábado, 3 de agosto, o Teatro Sérgio Cardoso recebe a montagem teatral “The Money Shot”, cujo objetivo é refletir sobre a ambição, arte, status e sexo na indústria do entretenimento norte-americana. Texto original do cineasta e dramaturgo estadunidense Neil LaBute teve tradução para o português de Jorge Minicelli, com direção de Eric Lenate, figurinos de João Pimenta, desenho de luz de Aline Santini, trilha sonora de L.P. Daniel e produção de Luque Daltrozo.

No elenco estão Lavínia Pannunzio, Michelle Boecshe, Jocasta Germano e Fernando Billi que ao longo dos 90 minutos de espetáculo fazem uma encenação bastante pontuada pelo jogo que a trama desenvolve. O enredo gira em torno de “Karen e Steve, estrelas decadentes do cinema que não conseguem mais emplacar nenhum sucesso nas telonas”. Sem muitas esperanças de recuperar o glamour hollywoodiano apostam todas as fichas em um famoso diretor europeu que pode mudar tudo com seu próximo filme.

“O texto tem personagens extremamente privilegiadas. Elas têm o mundo aberto à sua frente, mas são incapazes de enxergar as questões que são próprias da realidade de pessoas que não fazem parte de seu território de privilégio. Estão sempre tentando se proteger e autopromover. E estão inseridas em um processo de retroalimentação das neuroses da branquitude, que tem medo de perder seus lugares de privilégio”, comenta o diretor Eric Lenate.

“The Money Shot” mostra a contundência dramaturgica de Neil LaBute e, este trabalho em especial, é calcado na verborragia do texto. “São quatro personagens em cena que falam o tempo todo, tentando discutir um assunto que sempre se perde. Eles começam a fazer o desfile de egos deles e a situação fica cada vez mais esquisita, até chegar em um desenlace que vai fazer com que as pessoas fiquem bastante atônitas”, atesta Lenate.

Regado a muitas doses de bebidas o encontro entre os personagens vai se desenrolando de maneira cada vez mais feia resultando numa comédia perversa que arranca risos, porém com indulgência por parte do público.

“The Money Shot” fica em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, região central de São Paulo, até 8 de setembro com sessões aos sábados e domingos.

SERVIÇO

The Money Shot, de Neil LaBute

Temporada: 3 de agosto a 8 de setembro

Aos sábados e domingos, às 18h

Teatro Sérgio Cardoso – Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$40 (meia-entrada)

Vendas online em Sympla.com

Bilheteria: De terça a sábado, das 14h às 19h.

Informações: (11) 3288- 0136

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa:16 anos

Acessibilidade: Teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.