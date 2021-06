Nome cotado para Saúde de Caieiras é de fora e responde por improbidade administrativa

Ela é apresentada como técnica e teria especialização em saúde pública, inclusive com experiência nas cidades de Jarinu e Várzea Paulista.

Em sua página na rede social ela aparece como moradora de Jundiaí e é mais um nome a assumir secretaria municipal de fora da cidade de Caieiras.

Filiada ao PCdoB, Carolina Vitti Domingues trabalhou no governo petista de Eduardo Barbudo, amigo íntimo do ex-prefeito de Franco da Rocha, Kiko Celeguim.

Em pesquisa rápida pela internet, foi possível identificar que ela responde a uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa em Várzea Paulista.

Veja o que consta em trecho da ação proposta pelo Ministério Público que tem o nome de Carolina, cotada para assumir a pasta da Saúde em Caieiras:

“Segundo o apurado, após análise das contas públicas do exercício de 2011, da gestão do ex-Prefeito Municipal de Várzea Paulista, EDUARDO TADEU PEREIRA, ora requerido, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apresentou parecer desfavorável à aprovação, apontando inúmeras irregularidades. Dentre essas irregularidades, considerou como despesas impróprias e injustificadas, a aquisição de passagens aéreas internacionais, despesas com hospedagem, alimentação, acomodação e locação de veículos, custeadas pela Prefeitura Municipal em favor de servidores públicos municipais, secretários, bem como do ex-Prefeito Municipal, EDUARDO TADEU PEREIRA. Em razão disso, o Ministério Público instaurou o inquérito civil, autuado sob n.º 14.0469.0000009/2017-4, com o fim de investigar essas irregularidades, tendo apurado a ocorrência de atos de improbidade por parte dos requeridos, na medida em que causaram prejuízo ao erário e violaram os princípios da Administração Pública, com o gasto excessivo em viagens desprovidas de interesse público.”

Segundo informações, Carolina Vitti Domingues assume a secretaria municipal de Saúde na próxima segunda-feira, 14.