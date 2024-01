No caminho do bem

Foto: Bel Gandolfo

Compartilhar suas visões de mundo objetivando encontrar pessoas que queiram multiplicar o bem. Este é o mote do novo trabalho do rapper FBC. Quinto trabalho do artista mineiro, “O Amor, O Perdão e A Tecnologia irão Nos Levar Para Outro Planeta” é a base das duas apresentações que acontecem nos dias 16 e 17 de fevereiro na Casa Natura Musical.

Nas quinze faixas do álbum, FBC externou a dance music com rimas que falam do amor e suas complexidades. A produção caprichada trouxe a assinatura de Pedro Senna e Ugo Ludovico e participações de Don L, Nill e Abbot.

Segundo o rapper explorar o Miami Bass e entender como eram feitas as batidas eletrônicas daquele ritmo guiou seus discos anteriores, servindo de base da pesquisa para o novo trabalho.

Preparando o disco desde 2020, quando viajou à Europa, FBC fez uma imersão orgânica na cena musical do Velho Continente. “Fiquei atento nas playlists de dance music e automaticamente a inspiração veio”, diz o mineiro.

No repertório dos shows na Casa Natura Musical estão “Químico Amor”, “O que te faz ir pra outro planeta”, “Limite Comum” e “Estante de Livros”.

SERVIÇO

FBC

Dias 16 e 17 de fevereiro

Sexta-feira e sábado, às 22 horas

Ingressos à venda pelo site da Sympla

Valores: de R$50 a R$240

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 90 minutos

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

www.casanaturamusical.com.br