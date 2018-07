Nissan Sentra ganha novo sistema multimídia na linha 2019

A moderna central multimídia Nissan Multi-App, que tem tela sensível ao toque de 6.2 polegadas e permite a visualização de fotos e vídeos com alta qualidade, conta ainda com a Multi-App Store, loja virtual que permite baixar aplicativos como Waze, Spotify, TuneInRadio, WeatherChannel, Skype, entre outros. Por meio de conexão bluetooth™, é possível realizar ligações, visualizar contatos, ouvir músicas via áudio streaming. A atualização é ‘Over The Air’ na qual novas versões com melhorias e novas funcionalidades são baixadas conforme ficam disponíveis.

Completam o sistema o leitor de DVD e a câmera de ré integrada. Outro diferencial é a possibilidade de transferir arquivos digitais de música e fotografia para o equipamento, que conta com espaço para 2.2 Gb. Dessa forma, o usuário tem liberdade para personalizar o sistema ao seu gosto, como se fosse um celular.

Diferentemente de outros sistemas encontrados no mercado, o Nissan Multi-App conta com navegador por GPS, que poderá ser atualizado via internet. O melhor de tudo é que todas as funcionalidades podem ser controladas diretamente na tela sensível ao toque. O usuário ainda pode deixar o visual do seu jeito. Basta configurar a aparência das telas, escolhendo entre várias opções disponíveis.

Preços e versões do Sentra

Nissan Sentra 2019 – 2.0 S – R$ 82.900,00

Nissan Sentra 2019 – 2.0 SV – R$ 93.350,00

Nissan Sentra 2019 – 2.0 SL – R$ 106.350,00

Design de personalidade

Quem tem um ou já viu passando pelas ruas, sabe que o design do Nissan Sentra é único. Com um toque de esportividade, o sedã ressalta a forte conexão com as famílias de veículos da Nissan. Os elementos de estilo que caracterizam o modelo são os parachoques e a assinatura da grade “V-Motion”, além da tomada de ar inferior e faróis e lanternas. A versão topo de linha SL incorpora ainda contorno em LED nos faróis em formato de bumerangue, na parte superior, oferecendo aparência de veículo premium.

Para quem aprecia belas rodas, elas são de liga leve – aro 16 para versão S e aro 17 para SV e SL – e estão disponíveis como estepe em todos os três pacotes de acabamento. Todas as versões contam com a comodidade do sensor crepuscular dos faróis. O interior aconchegante e espaçoso do Nissan tem como destaques o volante inspirado no do cupê esportivo Nissan 370Z e o cluster central no painel de instrumentos e o console central. O banco do motorista vem de fábrica, na versão SL, com seis ajustes com acionamento elétrico para assento e duas posições para o encosto lombar.

O entreeixos de 2,70 m permite aos passageiros com mais de 1,80 m, por exemplo, acomodar-se com muito espaço, sem encostar os joelhos nos bancos dianteiros mesmo quando esses estão recuados. Essas medidas permitem ainda o fácil acesso ao interior por conta do excelente grau de abertura das portas, de quase 90º, oferecendo mais conforto aos passageiros.

Entre os outros equipamentos que se destacam estão a chave-inteligente i-Key; acionamento elétrico para os quatro vidros com um toque para motorista; botão para ignição do motor; sensor de estacionamento traseiro e controle de tração e estabilidade para todas as versões. O ar-condicionado de duas zonas com controle automático de temperatura e câmera de ré estão disponíveis a partir da versão SV.

Motor e transmissão do Sentra 2019

Como exclusividade para o consumidor brasileiro, o Nissan Sentra 2019 traz o motor MR20DE, de 2 litros, quatro cilindros e 16 válvulas, que é o único com essa cilindrada a ser flexfuel para o modelo em todo o mundo. O propulsor atende à demanda do mercado de sedãs médios e oferece maior confiabilidade e baixo custo de manutenção. O bloco desenvolve 140 cavalos de potência a 5.100 rpm e entrega torque de 20 kgfm a 4.800 rpm.

O câmbio XTRONIC CVT® utilizado no Nissan Sentra é de última geração, carregando duas décadas de liderança da marca japonesa em inovação em transmissões continuamente variáveis. A relação é mais ampla que os CVTs convencionais e que as transmissões automáticas de sete velocidades.

Outra exclusividade do Nissan Sentra vendido no mercado brasileiro é a suspensão, adaptada para atender aos padrões de conforto dos exigentes consumidores de sedãs médios. A engenharia da Nissan adicionou um reforço na barra estabilizadora da suspensão traseira e melhorou o embuchamento de rolamentos e dos amortecedores para aperfeiçoar a dirigibilidade e reduzir muito o efeito de ressonância/trepidação no interior. Intervenções pontuais que acrescentaram mais conforto, estabilidade e robustez ao sistema independente do tipo McPherson com barra estabilizadora na dianteira e com eixo de torção, com barra estabilizadora e molas helicoidais. Toda a calibração de suspensão foi desenvolvida exclusivamente para o país pela engenharia da empresa no Brasil.

Ficha técnica do Nissan Sentra

Nissan Sentra 2018 2019 – 2.0 16v.

Arquitetura: 5 Lugares e 4 Portas

Motor: 2.0 16 válvulas – Cilindros

Combustível: Flex – Gasolina e Etanol

Cilindrada: 1.997 cm3

Potência: 140 cv – 5.100 rpm

Torque: 20 kgfm – 4.800 rpm

Taxa de Compressão: 9,7:1

Alimentação: Eletrônica Multiponto seqüencial

Tração: Dianteira

Transmissão: Automática XTRONIC CVT

Suspensão Dianteira: Tipo Pseudo McPherson com barra estabilizadora

Suspensão Traseira: Eixo de Torção com barra estabilizadora

Freios Dianteiros: Disco Ventilado.

Freios Traseiros: Disco Sólido.

Comprimento: 4.635 mm

Largura: 1.761 mm

Altura: 1.504 mm

Distância entre eixos: 2.700 mm

Porta – Mala: 503 litros

Tanque de Combustível: 52L

Direção: Elétrica com assistência Variável