Nissan Sentra chega com novidades na linha 2019

“Escudo de Segurança”

Na versão SL, o Nissan Sentra 2019 conta com o ‘Safety Shield’. Trata-se de uma concepção que reúne três sistemas de segurança para deixar os ocupantes ainda mais seguros: Monitoramento Inteligente de Ponto Cego (BSW – Blind Spot Warning), Alerta Inteligente de Colisão (FCW – Forward Colision Warning) e Alerta Inteligente de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA – Rear Cross Traffic Alert).

O FCW estuda a velocidade relativa e distância com objeto à frente e caso exista algum risco de colisão iminente, lança avisos sonoros e visuais para alertar o motorista. O BSW e o RCTA funcionam como “olhos” eletrônicos que ajudam o condutor do veículo a ver onde a visão não alcança. O RCTA utiliza um radar para identificar a aproximação traseira de um outro carro pela lateral quando o motorista estiver manobrando em marcha ré. No BSW, o radar emite um aviso visual quando um objeto estiver na região de ponto cego e acrescenta um sonoro, caso o motorista acione a luz indicadora de direção para o mesmo lado do objeto no ponto cego.

O Nissan Sentra 2019 oferece ainda como itens de segurança: cintos de três pontos e encosto de cabeça para todos os passageiros do banco traseiro, pré-tensionador e limitador de carga nos cintos dianteiros (que fraciona o peso no cinto em uma colisão para evitar lesões mais fortes na área do peito), além de Isofix e sistema de ancoragem para cadeiras de crianças LATCH (Lower Anchors and Tethers for Children); travamento automático das portas com o carro em movimento e trava de segurança nas portas traseiras, imobilizador do motor e alarme antifurto.

Desde as versões de entrada já estão disponíveis os controles de tração e estabilidade (VDC), tendo como principal finalidade ajudar o condutor em situações que levam à perda de estabilidade, contribuindo para evitar acidentes. O sistema eletrônico trabalha diretamente nos freios antitravamento ABS e no pedal do acelerador para controlar o torque em situações de risco. A segurança aumenta, uma vez que o condutor pode não controlar o veículo sozinho em tais condições.

Novo Sistema Multimídia

Com um forte e marcante design, equipado com o melhor da tecnologia japonesa, oferecendo requinte, conforto e segurança, o Nissan Sentra chega à linha 2019 com importante novidade de conectividade. Já disponível nas concessionárias Nissan, a versão 2019 do sedã médio passa a contar com o Nissan Multi-App, sistema multimídia da linha de produtos Nissan, que equipará as versões SV (intermediária) e SL (topo de linha). A família do modelo tem preço sugerido a partir de R$ 82.900, para a versão S equipada com câmbio Xtronic CVT.

O novo Sentra 2019 agora vem equipado com a moderna central multimídia Nissan Multi-App, com tela sensível ao toque de 6.2 polegadas e possibilita a visualização de fotos e vídeos com alta qualidade. O novo sistema conta ainda com a Multi-App Store, loja virtual que permite baixar aplicativos como Waze, Skype, TuneInRadio, Spotify, WeatherChannel, entre outros. E através da conexão bluetooth™, é possível efetuar ligações, ver os contatos da agenda, ouvir suas músicas favoritas pelo ‘áudio streaming’. A atualização do sistema é disponibilizada de forma imediata assim que foram sendo lançadas.

Completam o novo equipamento multimidia o leitor de DVD e a câmera de ré integrada. Outro diferencial é a possibilidade de transferir seus arquivos digitais de música e fotografia para o equipamento, que oferece 2.2 Gb de espaço para o usuário.

Através do Nissan Multi-App também é possível acessar a internet (serviço contratado à parte), conectar o celular para atender ligações, fazer buscas por comando de voz, por viva-voz (via Bluetooth), ouvir música por meio da conexão com iPod, streaming, rádio ou arquivos digitais de mp3, tocar CDs e DVDs, além de visualizar fotos e vídeos.

O sistema ainda tem um diferencial em relação a maioria dos concorrentes, o Nissan Multi-App conta com navegador GPS, podendo ainda ser atualizado via internet. O usuário pode ainda configurar a aparência das telas, dentre várias opções disponíveis e deixar o equipamento conforme sua preferência.

Motor e Transmissão

O Nissan Sentra é equipado com o motor MR20DE, de 2 litros, quatro cilindros e 16 válvulas. Esse motor atende à demanda do mercado de sedãs médios e oferece maior confiabilidade e baixo custo de manutenção. Com controle de abertura das válvulas continuamente variável (CVVTCS), o bloco desenvolve 140 cavalos de potência a 5.100 rpm e entrega torque de 20 kgfm a 4.800 rpm.

O câmbio XTRONIC CVT® é de última geração. A relação é mais ampla (7.3:1) que os CVTs convencionais e que as transmissões automáticas de sete velocidades.

Exclusividade do Nissan Sentra comercializado no Brasil é a suspensão, adaptada para atender aos padrões de conforto de consumidores exigentes da categoria. Foi adicionado um reforço na barra estabilizadora da suspensão traseira, melhorando o embuchamento de rolamentos e dos amortecedores para aperfeiçoar a dirigibilidade e reduzir muito o efeito de ressonância/trepidação no interior. Intervenções pontuais que acrescentaram mais conforto, estabilidade e robustez ao sistema independente do tipo McPherson com barra estabilizadora na dianteira e com eixo de torção, com barra estabilizadora e molas helicoidais. Toda a calibração de suspensão foi desenvolvida exclusivamente para o país pela engenharia da empresa no Brasil.