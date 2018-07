Nissan March, o compacto japonês que faz sucesso!

Design e Visual

O Nissan March é oferecido em nosso país em 4 versões, e tem como atrativo ar-condicionado e direção elétrica já em sua versão mais simples. Já no modelo mais completo, o topo de linha, inclui ar-condicionado digital, câmera de ré e central multimídia com acesso à internet.

No exterior, o destaque fica para os detalhes cromados, um aerofólio com brake light que dão um aspecto mais esportivo e rodas de liga leve de 16”. Por dentro o que mais chama a atenção é o bom espaço para os ocupantes, sendo um diferencial no segmento de compactos, e os acabamentos em black piano presentes no painel central.

Motorização

O March tem duas opções de motor: 1.0 12V, o mesmo do Nissan Versa, que rende 77 cv e 10 kgfm de torque. A outra opção é o motor 1.6 16V flex que oferece 111 cv e 15,1 kgfm de torque.

Em relação a transmissão, o modelo vem equipado com câmbio manual de 5 marchas para todas as versões, mas é possível escolher também o câmbio automático CVT.

Versões Nissan March 2018 2019

Nissan March 1.0 12V S (Flex)

(Flex) Nissan March 1.0 12V SV (Flex)

(Flex) Nissan March 1.6 16V SL CVT (Flex)

(Flex) Nissan March 1.6 16V SV (Flex)

(Flex) Nissan March 1.6 16V SV CVT (Flex)

Cores disponíveis

PRETO PREMIUM (Pintura sólida)

(Pintura sólida) VERMELHO ALERT (Pintura sólida)

(Pintura sólida) BRANCO ASPEN (Pintura sólida)

(Pintura sólida) PRATA CLASSIC (Pintura metálica)

(Pintura metálica) CINZA MAGNETIC (Pintura metálica)

(Pintura metálica) AZUL PACIFIC (Pintura perolizada)

(Pintura perolizada) BRANCO DIAMOND (Pintura perolizada)

Itens de série e opcionais

Ar-condicionado

Ar-condicionado automático digital

Ar quente

Acionamento do alarme através de controle remoto

Acelerador eletrônico do motor (drive by wire)

Banco do motorista “Comfort Seat” com regulagem de altura

Chave com telecomando para abertura e fechamento das portas e do porta-malas

Comandos de áudio e telefone no volante

Computador de bordo com as funções consumo instantâneo e relógio

Console central com 3 porta-copos e porta-objetos

Conta-giros e velocímetro com acabamento prata

Desembaçador do vidro traseiro com temporizador

Direção elétrica progressiva

Display digital de quilometragem total e parcial

Farol de neblina dianteiro

Para-sol com espelhos cortesia para o motorista e passageiro

Porta-luvas com tampa

Porta-malas com iluminação

Portas dianteiras com porta-objetos e suporte para garrafa

Retrovisores externos com regulagem elétrica

Revestimento de tecido nas portas dianteiras

Revestimento de tecido SV nos bancos

Tampa de combustível com abertura interna

Tomada de 12V integrada ao console central

Travas elétricas das portas e do porta-malas

Vidros dianteiros e traseiros elétricos com a função “one touch” para o vidro do motorista

Volante de três raios com regulagem de altura

Acabamento preto na coluna central

Acabamento cromado no farol de neblina

Acabamento Piano Black no painel central

Acabamento prata na manopla do câmbio

Acabamento prata no painel central e nas saídas de ar-condicionado

Acabamento prata no apoio de braço da porta dianteira

Aerofólio com brake light integrado

Banco com costura dupla

Botão cromado da alavanca do freio de mão

Calotas integrais

Detalhe da grade superior em V cromado

Faróis dianteiros e traseiros com máscara negra

Maçanetas externas na cor da carroceria

Maçanetas externas de abertura das portas cromadas

Maçanetas internas de abertura das portas cromadas

Moldura da grade inferior cromada

Retrovisores externos rebatíveis

Retrovisores externos na cor da carroceria

Rodas de aço de 14” e pneus 165/70 R14

Rodas de liga leve de 15” e pneus 185/60 R15

Rodas de liga leve de 16” e pneus 185/55 R16 com acabamento Inner Black

Air bags frontais para o motorista e passageiro

Alarme de advertência sonoro para chave no contato e lanternas acesas

Alarme perimétrico

Apoios de cabeça dianteiros (2) e traseiros (2) com regulagem de altura

Bloqueio de ignição através de imobilizador do motor

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e limitadores de carga

Cintos de segurança traseiro laterais de 3 pontos retráteis e central de 2 pontos

Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA)

Limpador de para-brisa com 9 velocidades e controle intermitente ajustável

Antena de teto

Preparação para o sistema de áudio

Rádio CD player com função RDS, entrada auxiliar para MP3 player/iPod®, conector USB e 4 alto-falantes

Nissan Multi-App, com rádio AM/FM, CD e DVD player, MP3 com display, colorido de 6,2”, função RDS, entrada auxiliar para MP3 player,

Conector USB,

4 alto-falantes, conexão à internet através de Wi-Fi pela plataforma Android e download de aplicativos

Câmera traseira com imagem integrada ao display do rádio

Sistema de navegação integrado ao painel

BluetoothTM Streaming com comandos no volante

Ficha técnica do Nissan March 1.0 12V SV (Flex) 2018 2019

Motor: 1.0

Transmissão: Manual de 5 marchas

Aceleração (0 à 100km/h): 15 s

Velocidade Máxima (km/h): 154

Cilindrada (cm3): 999

Potência (cv): 77 (e) / 74 (g)

Torque (kgfm): 10 (e) / 10 (g)

Freios: Dois freios à disco com dois discos ventilados

Comprimento: 3827 mm

Largura: 1675 mm

Altura: 1528 mm

Distância entre eixos: 2450 mm

Peso: 964 Kg

Porta – Mala (L): 265

Direção: Elétrica

Tanque de Combustível: 41 L

Ficha técnica do Nissan March 1.6 16V SV CVT (Flex) 2018 2019

Motor: 1.6

Transmissão: CVT

Aceleração (0 à 100km/h): 10,6 s

Velocidade Máxima (km/h): N/D

Cilindrada (cm3): 1598

Potência (cv): 111

Torque (kgfm): 15,1

Freios: Dois freios à disco com dois discos ventilados

Comprimento: 3827 mm

Largura: 1675 mm

Altura: 1528 mm

Distância entre eixos: 2450 mm

Peso: 995 Kg

Porta – Mala (L): 265

Direção: Elétrica

Tanque de Combustível: 41 L

Preços Nissan March 2018 2019