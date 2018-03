New Fiesta Sedan tem acabamento luxuoso e preço compatível

Exterior e Interior

O New Fiesta Sedan 2018 tem o conceito de atingir todos os públicos, em seu interior o acabamento faz referência aos carros luxuosos da montadora, bancos e volantes revestidos em couro e painel com design tecnológico. Na parte externa, a frente adquiriu um visual mais amplo, auxiliado também pelas linhas com vinco e detalhes marcantes.

O carro é para quem procura estilo e personalidade. Seu design exterior entrega fluidez em todos os ângulos, disponível com rodas de aro 15” e 16”. Já o espaço interior conta com sete cores de iluminação interna personalizáveis, teto solar e revestimentos em couro nos bancos e no volante.

Segurança

Além de conforto e espaço, o sedan chega repleto de tecnologia. O New Fiesta Sedan vem com 7 Airbags, ganchos de ancoragem para cadeiras de crianças no padrão Isofix, Controle Eletrônico de Estabilidade e Tração, dentre outros equipamentos que fazem dele um dos carros mais seguros do mercado.

Performance

Embora não conte com modificação nos motores, o 1.6 Sigma TiVCT entrega de 128 cavalos sob o Torque de 157 NM. Assim, o conjunto permite ao Sedan a nota mais alto no programa de etiquetagem dos testes Inmetro, chegando a fazer 11,5 km/l em vias urbanas quando abastecido com gasolina.

Mesmo assim, o New Fiesta Sedan impressiona pelo equilíbrio entre potência e economia de combustível. Com transmissão sequencial de 6 velocidades, é eficiente tanto na versão automática quanto no manual.

Tecnologia

No quesito tecnologia o sedan da Ford é um dos mais avançados. O New Fiesta é equipado com câmera de ré transmitida em tela de 6,5”. Por meio do computador de bordo, o carro é capaz de verificar a velocidade média, consumo de combustível e consumo médio. O modelo ainda é dotado de piloto automático com comando de voz, sistema AppLink, Sensor de Chuva e Assistência de Emergência.

O SYNC® 3 é um sistema multimídia exclusivo que equipa as versões Titanium e Titanium Plus. Possui tela de 6.5” touch screen compatível com Android Auto e Apple Carplay.

Versões Ford New Fiesta Sedã 2018 2019

Ford New Fiesta Sedã 2018 2019 – SEL 1.6

Ford New Fiesta Sedã 2018 2019 – SEL 1.6 AT6

Ford New Fiesta Sedã 2018 2019 – Titanium 1.6 AT6

Ford New Fiesta Sedã 2018 2019 – Titanium Plus 1.6 AT6

Preço Ford New Fiesta Sedã 2018 2019

Ford New Fiesta Sedã 2018 2019 – SEL 1.6 – R$67.260,00

Ford New Fiesta Sedã 2018 2019 – SEL 1.6 AT6 – R$73.060,00

Ford New Fiesta Sedã 2018 2019 – Titanium 1.6 AT6 – R$79.560,00

Ford New Fiesta Sedã 2018 2019 – Titanium Plus 1.6 AT6 – R$81.760,00

Ficha Técnica Ford New Fiesta Sedã 2018 2019

Motor: 1.6 Sigma – 4 Cilindros

Transmissão: Câmbio Manual e Automático

Potência: 128 cv (e) / 125 cv (g) – 6.500 rpm

Torque: 157 Nm (e) – 5.000 rpm / 155 Nm (g) 4.250

Suspensão Dianteira: Independente Tipo.

Suspensão Dianteira: Eixo Autoestabilizante tipo Twist

Freios Dianteiros: Disco Ventilado

Freios Traseiros: Tambor

Rodas: 195/55 R16 – Roda 6J X 16 – Liga Leve Aro 16”

Altura: 1.475 mm

Carga Útil: SEL M 465 kg – SEL AT 426 kg – T 379 kg

Porta – Mala: 465 l

Comprimento: 4.406 mm

Distância entre eixos: 2.489 mm

Largura: 1.977 mm

Peso: SEL M 1.140 kg / SEL AT 1.179 / TIT 1.226

Tanque Combustível: 51 l

Economia: Nota A