NET e Claro oferecerão serviços em Caieiras

Representando o prefeito Gersinho Romero, os Secretários de Comunicação, Alessandro Veloso, e da Fazenda, Samuel Barbieri, junto ao diretor de Publicidade e Propaganda da Prefeitura, Gustavo Molinari, e ao vereador presidente da Câmara, Wladimir Panelli, se reuniram com representantes das empresas NET e Claro, em continuidade as tratativas para que elas tragam seus serviços para o município, aumentando a concorrência e, consequentemente, a qualidade no fornecimento de internet, TV e telefone.