Nestlé é notificada por biscoito de ‘mel’ sem mel

A Nestlé Brasil foi notificada por suposta propaganda enganosa por causa dos seus biscoitos de mel.

A empresa terá de prestar esclarecimentos a respeito de informações diferentes entre o que está escrito nos rótulos e a lista de ingredientes utilizados nos biscoitos Aveia e Mel; Nesfit Leite e Mel; Nesfit Cookie Cacau, Aveia e Mel; e Nesfit Matinal Mel com Amêndoas.

“Um dos princípios da Senacon é a proteção da saúde e segurança do consumidor. Essa ação abrange os serviços regulados, a informação correta à sociedade e o pós-venda de produtos e serviços”, afirma o ministro da Justiça, Anderson Torres.

A denúncia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) aponta suposta propaganda enganosa ao identificar que os biscoitos não contêm o mel que é citado nas embalagens. Dessa forma, a Nestlé Brasil terá que comprovar, ainda, o uso das imagens utilizadas em relação aos ingredientes dos produtos. O objetivo é oferecer as informações adequadas aos consumidores, em especial sobre a quantidade de açúcares adicionados e açúcares totais, conforme a regulamentação de rotulagem nutricional de alimentos embalados determinada pela ANVISA.

Caso a Nestlé não responda dentro do prazo, a partir do recebimento da notificação, poderá ser instaurado processo administrativo contra a empresa. Haverá um prazo para a defesa e, se condenada, poderá recorrer da decisão.

*Com informações do Ministério da Justiça.

