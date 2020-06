Nervosa não se tornará Death Metal

A essa altura do campeonato todo mundo já sabe o que aconteceu com a banda de Thrash Metal Nervosa. Recapitulando: no meio de abril, e em plena quarentena, o trio paulistano anunciou a saída de duas integrantes. Numa tacada só deixaram o grupo a baixista/vocalista Fernanda Lira e a batera Luana Dametto. Porém, surpreendentemente rápido, a guitarrista Prika Amaral , única integrante original, anunciou o novo line up da Nervosa, agora um quarteto.