Neonatologista do HU fala da importância do Teste do Pezinho

O Teste sofreu uma alteração em maio de 2021 com a Lei nº 14.154, que amplia o rastreamento de doenças no recém-nascido que deverá ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), na forma da regulamentação elaborada pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o neonatologista e coordenador da ITI Neonatal do Hospital Universitário de Jundiaí, Dr. Fábio Holanda do Nascimento, a triagem neonatal, nome técnico do teste do pezinho, deve ser realizada preferencialmente depois de 48 horas de vida do bebê, uma vez que diversas doenças não apresentam sintomas no nascimento. “Se não forem diagnosticadas e tratadas precocemente, podem causar sérias complicações à saúde do recém-nascido. Anteriormente, o exame conseguia detectar apenas as doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita e deficiência biotinidase. Com a ampliação, doenças como toxoplasmose, galactosemias e outras passaram a fazer parte da triagem de até 50 patologias no mesmo bebê, conforme a testagem realizada e a necessidade”.

Dr. Fábio explica como é feito o exame. “Normalmente, o sangue do calcanhar do recém-nascido é coletado no momento da alta da maternidade e inserido em um papel de filtro que é armazenado e encaminhado para o laboratório, onde será processado. A triagem é feita no calcanhar por ser uma região bem vascularizada, propiciando a obtenção da amostra de sangue adequada”.

Caso o teste apresente resultado positivo para alguma das seis doenças, o Sistema Único de Saúde (SUS) garante o tratamento e suporte necessários durante toda a vida da pessoa.

Fonte: Hospital Universitário

